Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran dönüşü Avrupa'ya net mesaj: Trump'ın kararı örnek olmalı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu’nun Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen 6. Zirvesi sonrasında dönüş yolunda uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin bölgesel barış ve güvenlikteki kilit rolüne dikkat çeken Erdoğan, özellikle yaptırımlar konusunda Avrupa’ya net mesajlar verdi.

Suriye’ye uygulanan yaptırımların artık sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Erdoğan, “Suriye'nin terörden temizlenmesi, yaptırımların kaldırılarak yeniden inşa faaliyetlerine başlanması için, Avrupa'nın da sorumluluk alması gereklidir” dedi.

"Trump'ın kararı örnek olmalı"

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını olumlu karşıladığını belirten Erdoğan, “ABD Başkanı Sayın Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararını bu bağlamda çok önemli ve anlamlı buluyorum. Dostum Trump'ın kararının, Avrupa Birliği başta olmak üzere ilgili tüm taraflara örnek olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye meselesinin yalnızca Türkiye'nin değil, bölge ülkelerinin tamamının barış ve kalkınma hedefleri açısından belirleyici olduğunu vurguladı.

Şam yönetimiyle temasların sürdüğünü, Suriyeli yetkililerin Türkiye’yi ziyaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, bölgenin yeniden imarı için uluslararası toplumun sorumluluk almasının şart olduğunu söyledi.

"Türkiye, terörle mücadele konusunda yoluna kararlılıkla devam ediyor"

Türkiye’nin terörle mücadele konusunda kararlılıkla yoluna devam ettiğini dile getiren Erdoğan, “Bundan sonra örgütün feshi ve silahların teslimi ile ilgili çalışmaların nasıl yapılacağı, devletimizin güvenlik birimlerinin takibindedir. Sınırlarımız dışındaki teröristlerin silahlarının ne şekilde teslim edileceği ile ilgili komşularımızdaki muhataplarıyla da görüşmeler yürütülüyor. Bağdat ve Erbil yönetiminin bu süreçte nasıl yer alacağına ilişkin planlamalar var” dedi.

"İsrail' karşı baskı artırılmalı"

Öte yandan Erdoğan, Gazze’deki insanlık dramına da dikkat çekerek, İsrail’e karşı baskının artırılması gerektiğini ifade etti.

Avrupa’nın bu konuda daha fazla inisiyatif almasını isteyen Cumhurbaşkanı, “Yaptığım hitapta ve ikili temaslarda Gazze'de yaşanan insanlık dramı ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılar karşısında Avrupa'nın sessiz kalma lüksü olmadığını tekrar vurguladım” ifadelerini kullandı.

Zirve kapsamında yaptığı konuşma ve ikili görüşmelerde, Avrupa’nın karşı karşıya olduğu güvenlik ve ekonomi temelli sorunlara karşı Türkiye’nin sunduğu katkının altını çizdiğini söyleyen Erdoğan, “Tüm bu alanlarda daha derin iş birliğinin önündeki siyasi engellerin ve ön yargılı tutumların artık geride bırakılması zamanı gelmiştir. Aksi takdirde Avrupa'nın çok ihtiyaç duyduğu dönüşümü yakalaması mümkün olmayacak ve rekabet gücü her anlamda çok daha azalacaktır” dedi.