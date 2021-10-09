Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı: Hiç kimse pişman olmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni”nde konuştu.

Erdoğan konuşmasında, "Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine, sağladığı büyük kazançtan hep memnuniyet duyar. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkanları ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Yeşil Kalkınma Devrimi ile sanayiden ihracata her alanda ülkemizi yeni bir seviyeye çıkartıyoruz." dedi.

Erdoğan, "Küresel düzeyde enerji, mal, hizmet fiyatları fahiş oranlarda arttığı halde bunları 3'te 1'i, 5'te 1'i oranında yansıtarak vatandaşlarımızı koruyoruz." diye konuştu.