  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi Haberleri
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı: Hiç kimse pişman olmaz
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı: Hiç kimse pişman olmaz

Adana'da temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkanları ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum." dedi. Erdoğan ayrıca, "Küresel düzeyde enerji, mal, hizmet fiyatları fahiş oranlarda arttığı halde bunları 3'te 1'i, 5'te 1'i oranında yansıtarak vatandaşlarımızı koruyoruz." diye konuştu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Temel Atma ve Adana'da Yapımı Tamamlanan Projelerin Toplu Açılış Töreni”nde konuştu.

Erdoğan konuşmasında, "Türkiye'ye güvenip yatırım yapan hiç kimse pişman olmaz. Tam tersine, sağladığı büyük kazançtan hep memnuniyet duyar. Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm yatırımcıları Türkiye'nin kendilerine sunduğu imkanları ve fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Yeşil Kalkınma Devrimi ile sanayiden ihracata her alanda ülkemizi yeni bir seviyeye çıkartıyoruz." dedi.

Erdoğan, "Küresel düzeyde enerji, mal, hizmet fiyatları fahiş oranlarda arttığı halde bunları 3'te 1'i, 5'te 1'i oranında yansıtarak vatandaşlarımızı koruyoruz." diye konuştu.

 

'Yeşil dönüşümü doğru algılamalı''Yeşil dönüşümü doğru algılamalı'Ekonomi Haberleri

 