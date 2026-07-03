Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni kredi müjdesi: Limitler arttı, destek paketleri açıklandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması"nda yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılık sektörünü destekleyecek yeni kredi düzenlemelerini duyurdu.

Kadın ve genç çiftçiye 5 milyon TL kredi

Kadın ve genç çiftçilere sağlanan kredi desteğinin artırıldığını belirten Erdoğan, "Tarım noktasında kadın ve çiftçi kredi limitini 3 milyon liradan 5 milyon TL'ye çıkarıyoruz." dedi.

Yatırım kredilerinde de önemli kolaylıklar sağlanacağını ifade eden Erdoğan, "2 yıl ana para ödemesiz, 10 yıla kadar vadeyle özkaynak katkısı aramadan, Kredi Garanti Fonu ile daha güçlü finansman sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Süt ve besi işletmelerine milyonluk destek

Atıl durumda bulunan büyükbaş süt ve besi işletmelerinin yeniden üretime kazandırılacağını açıklayan Erdoğan, "Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besi yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar destek sağlayacağız." diye konuştu.

Söz konusu kredilerin geri ödeme koşullarına da değinen Erdoğan, "2 yıl geri ödemesiz, 8 yıla varan vadelerle üreticilerin yanında olacağız." dedi.

Yenilenebilir enerji yatırımlarına teşvik

Çiftçilerin enerji maliyetlerini azaltacak yeni bir destek programını da duyuran Erdoğan, "Yenilenebilir enerjide çiftçilerin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda üreticilere yeni finansman imkânı sunulacağını belirten Erdoğan, "15 milyon TL'ye kadar, 8 yıl vadeli, yüksek sübvansiyonlu kredi imkânı sağlıyoruz. Üretim maliyetlerini düşürecek ve çevreyi düşüneceğiz." dedi.

Hayvancılıkta kredi limitleri yükseltildi

Hayvancılık sektörüne yönelik kredi limitlerinin de artırıldığını açıklayan Erdoğan, "Küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon liraya, büyükbaşta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı.