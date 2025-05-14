Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zirai don açıklaması: Her türlü desteği vererek en az zayiatla atlatacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Külliye’de ziraat odaları başkanlarıyla bir araya geldi. Başkanların bölgelerindeki sorunları dinledi.

"Belli ürün gruplarında bu sene sıkıntı yaşayacağımız anlaşılıyor"

Geçtiğimiz ay yaşanan hava koşullarının bazı tarım ürünlerinde hasara yol açtığını belirten Erdoğan, "Özellikle belli ürün gruplarında bu sene sıkıntı yaşayacağımız anlaşılıyor. Şimdiye kadarki tespitlerimiz kayısı, üzüm, elma, şeftali, nektarin gibi bazı meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğini gösteriyor" dedi.

"Gıda arz güvenliği açısından bir tehlike söz konusu değil"

Gıda güvenliğinde tehdit olmadığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Stratejik ürünlerle ilgili olarak gıda arz güvenliğimiz açısından hamdolsun bir tehlike söz konusu değil. Tarım Bakanlığımız süreci ilk günden beri yakından takip etmekte, biz de düzenli olarak bakanımızdan gerekli bilgileri alıyoruz. Bu süreçte tarım sigortasıyla Çiftçi Kayıt Sistemi'nin önemini bir kez daha gördük. Prim bedelinin yüzde 70'e kadarı devletimiz tarafından ödenen TARSİM konusunda maalesef halen arzu edilen seviyenin çok uzağındayız. Çiftçilerimizin kayıt ve sigorta yaptırmasının teşvik edilmesi noktasında sizlerin desteğine güveniyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 4. Tarım Orman Şurası’nın açılışının yapılacağını belirterek, "Orada çiftçilerimizi ilgilendiren birçok konuya temas edeceğiz" dedi.

"En az zayiatla atlatacağız"

"23 yıl boyunca çiftçilerimizi asla yalnız bırakmadığımızın en yakın şahidi Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak sizlersiniz" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra da çiftçilerimizin, üreticilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tarım sektörümüzün gelişmesine, güçlenmesine, ilerlemesine verdiğiniz müstesna katkılar için sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla ülkemizdeki tüm çiftçilerimize olan minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum. İnşallah bu don, kuraklık, şu bu vs. bütün bunlara karşı bakanlığımızla müşterek çalışmalarımızı yapıp, elimizden gelen her türlü desteği vererek bu badireyi süratle, inşallah en az zayiatla atlatacağız."