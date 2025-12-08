Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 2026 bütçesi istikrar ve refah bütçesidir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunumunu gerçekleştiriyor.

Yılmaz, 2026 bütçesinin Türkiye’yi “yüksek gelirli ülkeler ligine taşıyacak yeni kalkınma hamlesinin” temel adımı olduğunu belirterek, bütçenin yapısal dönüşümü hızlandıracak şekilde hazırlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* 2026 yılı, Orta Vadeli Programımızın en kritik yılı. 2026 hem attığımız adımların sonuçlarının görünür hale geleceği hem de reformlarımızın meyve vereceği eşik yıl olacak.

* Yüksek kama değerli üretim, Ar-Ge ve girişimcilik bütçemizde yer almıştır.

* Tüm şehirlerimizi depremlere dirençli hale getirmeyi sürdüreceğiz.

* 2026 bütçesi istikrar ve refah bütçesidir.

* 2026 bütçesi emeği koruyan yaklaşımla hazırlandı.

* Dünya ekonomisinde gelişmekte olan ülkelerin payı artarken, G7 ülkelerinin payı azalmaktadır.

* Dünyanın ekonomik ve siyasi şartlarına göre kendimizi ayarlamak zorundayız.

"Türkiye ekonomisi istikrarlı bir büyüme sergiledi"

* Küresel enflasyonda gerileme gözlenmekle birlikte, henüz istenen seviyelere gelinememiştir.

* Önümüzdeki dönemde küresel ticaret hacminin, pandemi öncesi seviyelerin altında seyretmesi beklenmektedir.

* Politik belirsizlikler kısmen azalsa da, halen yüksek seyretmektedir.

* 2026 yılında dış koşulların, önceki yıla göre daha destekleyici olacağını değerlendiriyoruz.

* Türkiye ekonomisinde ılımlı ama daha istikrarlı bir büyüme sergilenmiştir.

“Hedefimiz sürdürülebilir bir büyüme sağlamak”

* Pandemi sonrası dönemde dünya yüzde 15,2 büyürken, Türkiye bunun iki kadar büyüme sergiledi.

* Avrupa'nın 4. büyük ekonomisi haline gelmeyi bekliyoruz, Dünyada 16. satınalma paritesine göre 11. büyük ekonomi olacağız.

* OVP'de ortaya konan büyüme hedefinin ulaşılabilir olduğu öngörülmektedir.

* Hedefimiz sürdürülebilir bir büyümeyi sağlamaktır.

* 2026'da ekonominin yüzde 3,8 büyümesi öngörülmektedir.

“Dezenflasyonıu kararlılıkla sürdüreceğiz”

* İşsizlik oranının yüzde 8,5'in bir miktar altında gerçekleşebileceği değerlendirilmektedir.

* Dezenflasyon sürecinin ülkemizde artık kalıcı istikrar patikasında ilerlediği görülmektedir.

* Kasım 2025 itibariyle TÜFE yüzde 31,1'e gerilemiştir, dezenflasyonıu kararlılıkla sürdüreceğiz.

* 2026'da enflasyonun yüzde 20'nin altına, 2027'de tek haneye indirilmesini hedefliyoruz.

* Toplam mal ve hizmet ihracatımızı, yıl sonunda 390 milyar doların üzerinde olacak.

“TCMB rezervleri 183,2 dolara ulaştı”

* Ulusalararası doğrudan yatırımlar 11,4, yıllıklandırılmış doğrudan yatırımlar 15,3 milyar dolara ulaştı.

* KKM'nin oranı yüzde 0,1'e kadar düştü, hemen hemen sıfırlandı.

* TCMB rezervleri 28 Kasım itibariyle 183,2 dolara ulaştı.

* Yılsonunda, bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 3,6 olmasını bekliyoruz ama son aylardaki gelir artışıyla bu oranın altında gerçekleşebilir.

"2026 yılında bütçe gelirlerinin yüzde 30 artmasını bekliyoruz"

* Bütçe giderlerinde tahminlerden 57 milyar azalışla gerçekleşmesini bekliyoruz.

* Bütçe açığını arızi deprem harcaması sonrası yine hükümetlerimiz ortalaması olan yüzde 3'ün altına inmesini hedefliyoruz.

* 2026 yılında bütçe gelirlerinin yüzde 30 artmasını bekliyoruz.

Ayrıntılar geliyor...