Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Asgari ücrette denge sağlanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en temel ekonomik önceliğinin enflasyonla mücadele olduğunu vurguladı.

Yılmaz, “Önceliğimiz finansal istikrarı güçlendirmek ve enflasyonu düşürmektir. Ekonomi politikalarımızı, dünya şartlarına göre güncelliyoruz. Bugün en temel meselemiz enflasyondur, fiyat istikrarını sağlamaktır. Bütüncül politikalarla enflasyonla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Asgari ücret sürecine de değinen Yılmaz, 2002 yılında 114 dolar olan asgari ücretin bugün 524 dolara çıktığını belirterek, asgari ücretle ilgili müzakerelerin devam ettiğini ve çalışanların taleplerini karşılayacak bir denge bulunacağını söyledi. Yılmaz, “Şu anda bir müzakere süreci var ve burada bir denge sağlanacaktır. Çalışanlarımızın taleplerini karşılayacak bir yaklaşım gözetilecektir” dedi.