Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz büyüme verilerini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin 2025 yılı üçüncü çeyrek büyüme sonuçlarına ilişkin yazılı bir değerlendirme yaptı. Yıllık bazda yüzde 3,7 büyüme kaydedildiğini belirten Yılmaz, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle çeyreklik büyümenin yüzde 1,1 olduğunu aktardı.

Yılmaz, küresel ve bölgesel belirsizliklere rağmen Türkiye ekonomisinin üç çeyrektir pozitif ivmesini koruduğunu vurgulayarak, "Sağladığımız siyasi istikrar ortamı ve öngörülebilir politikalar çerçevesinde büyüme performansımız 21 çeyrektir kesintisiz devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kişi başı milli gelir 17 bin dolara yaklaştı

2025’in üçüncü çeyreğinde GSYH’nin dolar cinsinden yıllıklandırılmış olarak 1,538 trilyon dolara ulaştığını hatırlatan Yılmaz, kişi başı gelirin ise yaklaşık 17 bin dolar seviyesine çıktığını belirtti.

Sanayi, inşaat ve hizmetler sektörlerinin büyümeye olumlu katkı verdiğini ifade eden Yılmaz, özellikle inşaat sektörünün yüzde 13,9, makine-teçhizat yatırımlarının ise yüzde 11,3 arttığını aktardı. Sürdürülebilir büyüme için yatırım kompozisyonunun güçlendiğini söyleyen Yılmaz, firmaların üretim yapısına geçişini destekleyecek yatırımların arttığını kaydetti.

Sanayi büyüdü, tarım geriledi

Üretim yönlü verilerde sanayi sektörünün üçüncü çeyrekte yüzde 6,5 büyüdüğünü belirten Yılmaz, inşaat sektöründe yüzde 4,6 artış kaydedildiğini, kuraklığın etkisiyle tarımda ise yüzde 12,7’lik daralma yaşandığını bildirdi.

Toplam tüketim harcamalarının yüzde 4,2 büyüdüğünü, özel sektör yatırımlarının yüzde 11,7 arttığını, kamu tüketiminin ise sınırlı bir artış gösterdiğini belirten Yılmaz, net ihracatın dış koşullar nedeniyle büyümeyi aşağı yönlü etkilediğini ifade etti.

"Enflasyonla mücadelede kararlı duruşumuz sürecek"

Uygulanan sıkı para politikalarının büyüme üzerindeki etkilerine dikkat çeken Yılmaz, üçüncü çeyrek rakamlarının dengeli büyüme patikasının sürdüğünü gösterdiğini söyledi. İlk dokuz ayda büyümenin yüzde 3,7 olduğunu belirten Yılmaz, yılın son çeyreğinde iç talepteki yavaşlama ile büyüme kompozisyonunun daha dengeli hale gelmesinin beklendiğini aktardı.

Makroekonomik istikrar ve yapısal dönüşüm adımlarının ekonomiyi daha da dayanıklı kılacağını ifade eden Yılmaz, orta vadeli program çerçevesinde hedeflere ulaşılacağına inandıklarını belirtti.