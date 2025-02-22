Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Gelecek dönemde iki temel önceliğimiz var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'deki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.

Yılmaz burada ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz, enflasyonda düşüş sürecinin geçen yıl haziranda başladığını belirterek mayısta yüzde 75'lerle en yükseğe çıktığını, ardından yüzde 44'le yılın bitirildiğini dile getirdi.

"İnşallah bu senenin sonlarına geldiğimizde artık 20'li rakamlardan bahsedeceğiz" diyen Yılmaz, enflasyonun giderek düşüş eğiliminde olduğunu ifade etti.

Yılmaz şöyle devam etti: "Sonraki yıllarda da düşerek nihayet tek haneli rakamlara geri dönecek. Bundan hiç endişeniz olmasın. Önümüzdeki dönem iki temel önceliğimiz olacak, reel ekonomiyi, üretimi desteklemek ve sosyal refahı artırıcı çalışmalar yapmak."