Cevdet Yılmaz: İran savaşı ekonomide kısa vadeli risk yaratıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, YASED 45. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, ikinci ayına giren İran savaşının bölgesel ve küresel istikrar üzerinde ciddi riskler yarattığını belirterek, Türkiye ekonomisinin de bu süreçten kısa vadede olumsuz etkilenebileceğini söyledi.

İsrail-ABD ile İran arasında yaşanan çatışmanın bölgeye yayılmaması ve daha da derinleşmemesi için diplomatik çabaların sürdüğünü ifade eden Yılmaz, “Kısa vadede yaşananların ekonomimiz üzerinde bazı olumsuz etkileri olacak. Dünyada büyüme aşağı yönlü, enflasyon ise yukarı yönlü riskler taşıyor” dedi.

“Ekonomi programını kararlılıkla sürdüreceğiz”

Savaşın sona ermesi halinde dahi artçı etkilerin ve oluşan tahribatın kısa sürede ortadan kalkmayacağını vurgulayan Yılmaz, savaş sonrası dönemde küresel ekonomide yeni bir denge oluşacağını ve Türkiye’nin bu döneme hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Orta vadede doğru politikalar izleyen ülkelerin coğrafi avantajlarını fırsata çevirebileceğini belirten Yılmaz, “Asıl olan sizin programınızdır. Dış etkiler geçicidir; programınızı hızlandırıcı ya da yavaşlatıcı etkiler yaratabilir. Biz de uygulamakta olduğumuz programı, yeni şartları dikkate alan politikalarla kararlı şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Eşel mobil vurgusu

Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında devreye alınan eşel mobil sistemine de değinerek, bu mekanizmanın kısa vadede enflasyon üzerindeki baskıyı sınırlayıcı bir rol üstleneceğini belirtti.

“Kısa vadeli etkileri sınırlandırıcı, orta vadeli imkanları destekleyici politikalarla yolumuza devam edeceğiz” diyen Yılmaz, hükümetin hem fiyat baskılarını yönetmeye hem de orta vadeli ekonomik dengeleri korumaya odaklandığını ifade etti.