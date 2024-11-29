Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Külliye harcamalarının bütçedeki payı geriledi

Nagihan Kalsın - ANKARA

Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların bütçesinin görüşmeleri tamamlandı. Görüşmeler sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı'nın harcalamlarına dair "Cumhurbaşkanlığı Sarayı dediğiniz yer -biz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi diyoruz- 85 milyonluk bir ülkenin yönetim merkezidir" dedi.

Bütçedeki payı azaldı

Yılmaz 2018'de Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'nın birleştiğini, geçmişte ikisinin toplam bütçe içindeki oranının yüzde 0,32 olduğunu, 2025'te ise bütçe içindeki payının yüzde 0,11'e gerilediğini dile getirdi.

Yılmaz, "Kamu harcamalarının milli gelire oranında bir düşüş seyri içindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal konut konusunda belli programlar başlattıklarını gelecek dönemde bu alanı önceliklendireceklerini ifade etti.

Uyuşturu ve sanal kumar için harekete geçiliyor

Yılmaz, sanal kumar faaliyetine dair "Benim başkanlığımda ilgili kuruluşlarla bazı toplantılar gerçekleştirdik. Çok boyutlu bir mesele. Bu konudaki en kritik ve en etkin mücadele yöntemi dışarıya finansın gidişin engellenmesi. MASAK'a gerekli görevlendirmeyi yapmış durumdayız. Hayata geçiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı yardımcısı, uyuşturucu konusunda ise "Bu alanda bir eylem planı oluşturduk. Riskli alanları tespit edip bağımlılıklarla mücadele etmenin esas olduğunu vurguluyoruz. Kapsamlı bir eylem planı ortaya koymuş durumdayız, hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.