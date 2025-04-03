Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz mart ayı enflasyon verilerini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadele konusunda kararlılık mesajı verdi. X hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomi programının temel hedefinin enflasyonu düşürmek olduğunu vurgulayan Yılmaz, tek haneli seviyelere ulaşıncaya kadar mücadelenin süreceğini belirtti.

Haziran 2024’te başlayan dezenflasyon sürecinin Mart 2025’te de devam ettiğine dikkat çeken Yılmaz, yıllık enflasyonun yüzde 38,1 seviyesine gerilediğini ifade etti. Bu süreçte gıda fiyatlarının Ramazan ayı etkisiyle aylık bazda enflasyona 1,2 puan katkı yaptığını, ancak hizmet enflasyonundaki katılığın kırılmaya devam ettiğini dile getirdi.

Yurt içi üretici fiyat endeksinin artış hızının bir önceki aya göre düştüğüne ve yıllık üretici enflasyonunun yüzde 23,5 seviyesine gerilediğine değinen Yılmaz, bunun tüketici fiyatları üzerindeki maliyet baskısını hafiflettiğini belirtti.

Ayrıca, enflasyonun düşürülmesiyle birlikte yatırım ortamının iyileştirilmesi, üretken kapasitenin artırılması ve ihracata dayalı büyümenin desteklenmesi gibi hedeflerin sürdüğünü belirten Yılmaz, para ve maliye politikalarının etkin bir şekilde koordine edildiğini kaydetti.

Kısa vadeli gelişmelerin olumlu ya da olumsuz etkiler yapabileceğini ancak asıl önemli olanın programın genel çerçevesi ve istikameti olduğunu ifade eden Yılmaz, devlet kurumlarının gerektiğinde hızlı tedbir alabilecek kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

Son olarak, güçlü ve istikrarlı bir ekonomi için tüm paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirten Yılmaz, enflasyonun tek haneli seviyelere gerileyerek istikrarlı büyüme ve sosyal refahın artırılmasını hedeflediklerini söyledi.