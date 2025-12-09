Vatandaşlık maaşı ne zaman başlayacak? Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi nedir? Kimler Vatandaşlık maaşı alabilir? Vatandaşlık maaşı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak bilinen 'Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nin pilot uygulamasının gelecek yıl başlayacağını açıkladı.

Yılmaz, söz konusu modelin seçim beyannamesinde yer alan vaatlerden biri olduğunu hatırlatarak, çalışmanın uzun süredir kapsamlı şekilde yürütüldüğünü ifade etti. Modelle birlikte mevcut sosyal desteklerin entegre edileceğini belirten Yılmaz, uygulamanın metropol şehirlerin dinamiklerine ve emekliler gibi farklı kesimlerin ihtiyaçlarına göre güncellendiğini söyledi.

Yılmaz, “Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl birkaç ilde başlatacağız. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz. Bu yeni destek modeli, aileleri güçlendirmeyi amaçlayan kapsamlı bir çalışma olacak.” dedi.