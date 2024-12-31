Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yeni yıl mesajında enflasyona vurgu yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Yılmaz mesajında, enflasyonun düşeceği yönünde ifadeler kullanırken, dış politika konusunda da mesajlar verdi.

"Kapsayıcı büyümeyi sağlayacağız"

Cevdet Yılmaz, enflasyonun düşmeye devam edeceğini belirtip, büyüme vurgusu da yaptı:

"Enflasyonda bu yıl başlayan düşüş önümüzdeki yıl da devam edecektir. Geçmişte olduğu gibi bu dönemde de istikrar içinde kapsayıcı büyümeyi sağlayacak, kalıcı sosyal refah için çalışacağız. Gıda, enerji, lojistik ve konut başta olmak üzere kritik alanlara öncelik vereceğiz. Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet yine vazgeçilmez alanlarımız olacaktır."

Dış politika mesajı

Mesajında dış politikaya dair hedeflere de değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dış politikada barış ve istikrara etkin diplomasi ile katkı vermeyi sürdüreceğiz. Suriye'nin barış ve istikrarı, yeniden yapılanması, Gazze'de yaşanan insanlık suçlarının sona erdirilmesi, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere çatışmaların sona ermesi ve barışın egemen olması için gayretle çalışacağız. İç cephemizi güçlendirecek, emperyalist tuzakları boşa çıkaracak, terörsüz Türkiye yolunda kardeşliğimizi pekiştireceğiz. 81 ilimiz ve 86 milyon insanımız için gece gündüz ekip ruhuyla mücadele edeceğiz."

Cumhurbakanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gereksiz polemiklerden, aldatıcı popülist söylemlerden uzak bir şekilde, gerçekçi ve sonuç odaklı politikaları güçlü liderlik, etkin koordinasyonla hayata geçirmeyi sürdüreceklerini dile getirerek, "Bu düşüncelerle yeni yılın ülkemiz, milletimiz ve mazlumlar başta olmak üzere tüm insanlık için barışa, huzura ve refaha vesile olmasını temenni ediyorum. Sağlıkla ve sevdiklerinizle birlikte nice yıllara." değerlendirmesinde bulundu.