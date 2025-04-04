Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan dış ticaret değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı X (Twitter) üzerinden bugün Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından açıklanan mart ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Cevdet Yılmaz, açıklamasında zorlu küresel ve bölgesel şartlara rağmen ihracatın arttığına dikkat çekti. Yılmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Zorlu küresel ve bölgesel şartlara rağmen ihracatımız artıyor. Korumacı eğilimlerin yükseldiği bir ortamda; yeni pazarlara erişimi öngören, verimliliği ve rekabet gücümüzü artıran politikalar ile ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."