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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan dış ticaret değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıkladığı mart ayı dış ticaret verilerine ilişkin açıklamada bulundu. Yılmaz, zorlu küresel ve bölgesel şartlara rağmen ihracatın arttığına dikkat çekerken "Korumacı eğilimlerin yükseldiği bir ortamda; yeni pazarlara erişimi öngören, verimliliği ve rekabet gücümüzü artıran politikalar ile ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı X (Twitter) üzerinden bugün Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından açıklanan mart ayı dış ticaret rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Cevdet Yılmaz, açıklamasında zorlu küresel ve bölgesel şartlara rağmen ihracatın arttığına dikkat çekti. Yılmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Zorlu küresel ve bölgesel şartlara rağmen ihracatımız artıyor. Korumacı eğilimlerin yükseldiği bir ortamda; yeni pazarlara erişimi öngören, verimliliği ve rekabet gücümüzü artıran politikalar ile ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı: Tarihin en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamı elde edildi!Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı: Tarihin en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamı elde edildi!İhracat
Kaynak: HABER MERKEZİ