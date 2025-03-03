Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı X (Twitter) üzerinden bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan şubat ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu.

"Ekonomi programının temel önceliği..."

Cevdet Yılmaz, reel sektörün yatırım kararlarında öngörülebilirliğinin artması, vatandaşların alım gücünün yükselmesi ve sürdürülebilir büyüme için enflasyonla mücadelenin ekonomi programının temel önceliği olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Dengeli büyüme yaklaşımı ile yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı stratejilerimizi hayata geçirmeye, tek haneli seviyelere ulaşıncaya kadar enflasyon ile kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, paylaşımında şu açıklamalara yer verdi:

"Dezenflasyon sürecinde kararlılıkla uyguladığımız politikalar neticesinde enflasyon düşmeye devam ediyor. Şubat ayında aylık fiyat artışlarının hızı yavaşlamış, yıllık enflasyon yüzde 39,05 seviyesine düşmüştür. Mal enflasyonu düşük seyrederken, hizmet fiyatlarında ocak ayında görülen artış belirgin bir şekilde azalmıştır. Yurt içi üretici fiyatlarının artış hızı da bir önceki aya göre azalmış, yıllık üretici enflasyonu yüzde 25,2 seviyesine gerilemiştir. Üretici enflasyonundaki görece düşük seyir, tüketici fiyatlarını maliyet yönlü olumlu etkilemeye devam etmektedir. Bu durum fiyatlama davranışlarında normalleşmenin sürdüğüne işaret etmektedir.

Talepte dengelenme bu süreçte enflasyondaki düşüşe katkı verirken, tüketici ve firmaların enflasyon beklentileri de gerilemiştir. Reel sektörümüzün yatırım kararlarında öngörülebilirliğinin artması, vatandaşımızın alım gücünün yükselmesi ve sürdürülebilir büyüme için enflasyonla mücadele ekonomi programımızın temel önceliğidir. Dengeli büyüme yaklaşımı ile yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı stratejilerimizi hayata geçirmeye, tek haneli seviyelere ulaşıncaya kadar enflasyon ile kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz."