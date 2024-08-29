Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon ve işsizlik mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da düzenlenen İşgücü Uyum Programı Tanıtım Toplantısı'nda katılımcılara seslendi.

Yılmaz, bir yandan enflasyonla mücadelelerini ve dezenflasyon politikalarını sürdürürken, diğer yandan istihdamı korumayı ve artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadelenin uzun soluklu olduğunu belirterek “Enflasyon ile mücadele uzun soluklu bir mücadele, mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız, yine enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceğiz, 2026'da bunu başaracağımıza inanıyoruz.” dedi.