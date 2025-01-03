Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan ihracat açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Zayıf dış talep koşullarına rağmen geçen seneye göre yüzde 2,5 oranında artan ihracatımız 2024 yılında 262 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. İthalatımız 344 milyar dolar gerçekleşerek OVP öngörümüzden daha iyi bir performans göstermiştir" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"İthalatımızın beklentilerin üzerinde iyileşmesinin etkisiyle, 2024 yılında dış ticaret açığımız geçen seneye göre yüzde 22,7 oranında azalarak 82 milyar dolara gerilemiştir. İyileşen dış ticaret açığımız, cari açığı azaltarak dezenflasyon sürecine olumlu katkı vermiştir.

2024 yılı, yakın coğrafyamız başta olmak üzere, dünyanın farklı bölgelerinde güven ve istikrarı tehdit eden pek çok gelişmenin yaşandığı bir yıl olmuştur. Savaş, iklim değişikliği, bölgesel istikrarsızlık ve korumacılık eğilimleri ülkelerin ihracat performansındaki aşağı yönlü riskleri artırmıştır.



Bu zorlu koşullara rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, üretim, istihdam ve ihracat odaklı vizyonumuzla hareket ederek, üreticimiz, sanayicimiz ve iş dünyamızla birlikte 2024 yılında ihracatımızı daha ileri bir noktaya taşımayı başardık.

Coğrafyamızın istikrarlı yapıya kavuşması ihracatı destekleyecek

2025 yılında bir önceki yıla göre daha olumlu bir görünüm sergilemesi beklenen dış talep koşulları ve emtia fiyatlarıyla birlikte yakın coğrafyamızın daha istikrarlı bir yapıya kavuşması önümüzdeki yıl ihracatımızı destekleyici bir unsur olacaktır.

Dış koşullardaki iyileşmenin yanı sıra uygulamaya başlayacağımız yeni YTAK program ve HIT-30 teşvik programı ile yeşil ve dijital dönüşümü odağımıza alarak verimlilik ve ihracat artışını sağlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde ülkemizin uluslararası ticaret sahnesinde daha da güçlenmesini sağlayacak adımlar atmaya devam edeceğiz."