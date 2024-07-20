Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Moody’s yorumu: Finansmana erişim kolaylaşacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye'nin kredi notu kararını dün açıkladı. Kredi notu B3'ten B1'e çıkarılırken, kredi notu görünümü 'pozitif' olarak korundu. Moody’s, Türkiye'ye yönelik yorumunda enflasyondaki iyileşmeye dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabındaki açıklamasında kararı değerlendirdi. Yılmaz, dünyanın tarihsel ortalamaların altında büyüdüğü, bölgesel gerilimlerin yükseldiği, tarihin en büyük deprem afetinin yaralarının sarıldığı bir ortamda geçen yıl ilan edilen Orta Vadeli Programı'nı (OVP) kararlılıkla uygulamaya devam ettiklerini söyledi.

"Siyasi ve makroekonomik istikrar içinde, ülkemizi sürdürülebilir ve kapsayıcı şekilde büyütmeyi öngörüyoruz. Amacımız enflasyonu düşürmek, kalıcı refah artışı sağlamaktır. MB rezervlerimiz tarihi yüksek düzeylerde seyrederken, risk göstergeleri, cari açık ve bütçe açığında OVP hedeflerimizi aşan iyileşmeler yaşanıyor" diye yazan Yılmaz, içeride ve uluslararası alanda güven oluşturan politikaların birçok alanda olduğu gibi kredi derecelendirme kuruluşlarının not artışlarında da kendisini gösterdiğini dile getirdi.

Yılmaz şunları yazdı: "Artan kredi notumuzun yatırım, istihdam, üretim ve ihracat için daha nitelikli finansmana erişimi kolaylaştırmasını bekliyoruz. Para ve maliye politikalarımızın yanı sıra yapısal reform gündemimizi de güçlü bir şekilde ele alıyoruz. Gerek Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) gerekse Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çerçevesinde belirlediğimiz somut çalışmaları ekip ruhu içinde hayata geçiriyoruz. Katma değerli üretimin ve verimliliğin artığı bir ekonomik yapı ile ülkemizi güçlü yarınlara, milletimizin yaşam standartlarını daha yükseklere taşımaya kararlıyız."