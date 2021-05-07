Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MESS üyeleriyle bir araya geldi

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) düzenlediği "Dijitalleşme ve Gençlerimizin Geleceğine Yatırım" başlıklı webinara katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gençlerin geleceği için dijitaleşmeye yatırımın önemine dikkat çekti.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu fırsatlarla toplumsal ihtiyaçların hızla dönüşmeye başladığını aktaran Oktay, "Teknolojik gelişmelere bağlı olarak gerçekleşen dijitalleşme ile tarım, sağlık, iletişim, eğitim, haberleşme, finans ve ulaştırma gibi pek çok alanda oluşan yeni normaller, kurumları ve işletmeleri çok daha etkin faaliyetler sunmaya yönlendirmiştir." dedi.

Yaşanan dönüşümün hem kamu hem de özel sektörün verimini yükseltmek, kullanıcı/müşteri deneyimini artırmak ve insan kaynaklarından mümkün olan en iyi şekilde faydalanmak için dijitalleşme sürecini benimsemeye yönelttiğini belirten Oktay, "Bugün hem üretim süreçlerinde hem de kamunun eylem ve işlemlerinde 'dijitalleşme', süreçleri kolaylaştıran bir seçenek değil, devamlılığı sağlayan bir zorunluluk haline gelmiştir. Elbette iş sadece ticari faaliyetleri ya da bazı işlemleri, süreçleri dijital ortama taşımakla bitmiyor. Yarının teknolojisi bugün, burada diyebilmek için dijital düşünerek dijital olgunluğu konuşuyor olmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de iş yapma kolaylığını artırmaya odaklandık"

Kamuda dijitalleşme çalışmalarının vatandaş odaklı bir yaklaşımla ilerlediğini söyleyen Oktay, "Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran dijital uygulamaları hayata geçirmenin yanı sıra özellikle iş dünyasına yönelik bürokrasinin azaltılmasına ve dijital kamu uygulamaları yoluyla Türkiye'de iş yapma kolaylığını artırmaya odaklandık." diye konuştu.

Tüm girişimcilerin kamuyla olan işlerini kolaylaştıracak adımlar kapsamında, konkordato ile vergi ve harç ödeme süreçlerinin hızlandırılmasını temin etmek üzere bir kanun taslağı hazırladıklarını ve Meclise sunduklarını bildiren Oktay, şunları kaydetti: "Böylece işletmelerin parça parça yerine bir bütün halinde satılması ve işletme sahiplerinin ekonomik kayıplarının en aza indirgenmesi sağlanabilecek. Ayrıca özellikle vergi ve harç ödeme noktasında vatandaşın tek bir kurumla muhatap olması ve bazı işlemlerin resen yapılması gibi önemli yenilikler de gelmiş olacak. Aldığımız iyileştirme kararlarının uygulamaya geçmesiyle hem işletmelerimiz için bürokrasiyi daha da azaltacak hem de İş Yapma Kolaylığı Endeksindeki başarımızı yeniden ivmelendireceğiz."

Temel öncelik, sanayi altyapısını dijital dönüşümle güçlendirmek

Türkiye'nin, güçlü sanayi altyapısını dijital dönüşümle daha rekabetçi bir hale getirmenin temel önceliklerinden birisi olduğunu dile getiren Oktay, şunları kaydetti: "Bu önceliğimize ilişkin stratejilerimiz 11'inci Kalkınma Planından 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimize kadar tüm politika belgelerimizde uyumlu ve tamamlayıcı şekilde yer almış durumdadır ve hedefimiz nettir. Tüm sektörlerde dijital dönüşümü sağlamış, kamuda ve özel sektörde kurumsal kaliteyi artırmış bir Türkiye. Bu hedefimize sizlerle ulaşacağız. Bu hedefimize dinamik genç nüfusumuzla, nitelikli bilgi üreten akademi dünyamızla ulaşacağız. Bu hedefimize salgının oluşturduğu şartları fırsata çevirerek proaktif iş dünyamızla, vizyoner sivil toplum kuruluşlarımızla ve inisiyatif alan meslek örgütleriyle, sendikalarla ulaşacağız."

İmalat sanayinde dijital dönüşümü teşvik etmek üzere KOSGEB'in özel bir program yürüttüğünü de aktaran Oktay, şunları söyledi: "200 milyon liralık bir yatırımla MESS Teknoloji Merkezi gibi gurur vesilesi bir merkezi ülkemize kazandıran, istihdama, üretime ve kalkınmaya salgın şartlarında bile kesintisiz sahip çıkan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası üyesi, öncü sanayicilerimize güveniyor, birlikte daha çok başarı hikayesi yazacağımıza inanıyorum. Gençlerimiz için dijital dönüşüm odaklı yapacağımız en büyük yatırım, Türkiye'nin potansiyeline inanarak birlikte attığımız temeller ve dönüşüme yönelik ortaya koyduğumuz seferberlik ruhu olacaktır."

"Küresel yatırımlar dijitalleşme ile evriliyor"

Toplantıda konuşan MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol hemen her ülke ve şirketin dijitalleşmeye ayak uydurmak için orta ve uzun vadeli planlar yaptığını aktardı. Salgının, dijitalleşmeyi günümüzün en öncelikli ihtiyacı haline getirdiğini belirtten Akkol, “Çığır açan teknolojiler ve dijitale yatırım ile bugünümüz ve geleceğimiz hızla şekilleniyor. Küresel dijitalleşme yatırımlarının 2023 yılında 6,8 trilyon dolara ulaşacağı hesaplanıyor. Gelecek yıl küresel ekonomin yüzde 65’inin, şirket süreçlerinin yüzde 70’inin dijitalleşmesi bekleniyor. Nitekim, bunu başarmış şirketlerin yeni iş fırsatı yakalama ihtimali yüzde 85 artıyor.” dedi.