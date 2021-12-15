Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olmayacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerini sundu. Konuşmasında ekonomiye dair değerlendirmede bulunan Oktay, Türkiye'nin ekonomide yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme odaklı kalıcı istikrarı hedeflediğini belirterek şöyle konuştu:

"Sanayi üretim endeksi ekimde aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda yüzde 8,5 artış gösterdi. Ekim ayında 3,16 milyar dolar cari fazla vererek ödemeler dengesinde son 3 yılın en yüksek cari fazla rakamına ulaştık. 'Cari fazla verilen dönemleri hep krizler takip etmiştir.' Biz de şunu söyledik, 'Cari fazla veren dönemlerde krizlerin takip ettiği dönem aynı zamanda küçülmenin yaşadığı dönemlerdir. Bu da normaldir zaten.' Hem büyümeyi hem de yüksek büyümeyi sağlamak ve aynı zamanda cari fazla veriyor olmak bu maharettir. Bunu da kabul etmek lazım. Hedefimiz ödemeler dengesindeki iyileşmeyi sürdürülebilir ve kalıcı kılmaktır. Nasıl ki savunma sanayinde yapılamaz denilenleri yaptıysak, terörü bitme noktasına getirip vesayet planlarını yırtıp attıysak, ekonomi üzerindeki manipülatif etkilerin de üstesinden gelip aynı şekilde bunları da tarihe gömeceğiz. Yalnızca milletimizin kazandığı, kazancın toplumun tüm kesimlerine yayıldığı tam bağımsız ve müreffeh Türkiye yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdüreceğiz."

Serbest piyasa vurgusu

Oktay, uygulayacakları politikalarla işletmelerin yatırım maliyetlerinin azaltılacağını, ayrıca üreticinin destekleneceği paketlerle sağlıklı büyüme yapısına ilave katkı sağlayacaklarını dile getirdi. Oktay, hızla gerçekleştirecekleri ilave istihdama destek paketinin yanı sıra inovasyonu, yerli tasarım ve üretimi destekleyen teşviklerle üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Bütçenin gelir performansının artmasının eleştirildiğini aktaran Oktay, "Her daim olduğu gibi dezavantajlı kesimleri de gözeten kapsayıcı bütçe politikalarımızı sürdüreceğiz. Tüm adımlarımızı serbest piyasa ekonomisi ve finansal serbesti ilkesiyle tam uyumlu şekilde atacağız." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, köklü ve itibarlı geçmişiyle küresel ekonomiye tam entegre bir ülke olarak yerli ve yabancı tüm yatırımcıya güven tesis etmeye devam edeceğini belirten Oktay, "Bu genel şiarımızı zedeleyecek herhangi bir uygulama söz konusu olamaz." dedi.

Döviz ihtiyacını azaltacak adımları hayata geçireceğiz

Oktay, Türkiye ekonomisinin, güçlü bankacılık sektörü ve hızla büyüyen banka dışı finansal kesimiyle yeni dönemde hedeflerine uygun olarak yatırım, üretim, ihracat ve istihdam artırıcı faaliyetleri finanse etmeye devam edeceğini vurguladı.

Tam bağımsız ekonominin ruhuna uygun olmayan, tüketim artırıcı, yatırım ve üretime hizmet etmeyen alanlarda kredi genişlemesini de arzulamadıklarını vurgulayan Oktay, bu anlamda finansal kapasitenin kullanılmasında yatırımları önceliklendireceklerini bildirdi.

"Orantısız fiyat artışları ve kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır." diyen Oktay, sanayi kapasitesini hızla geliştirirken enerji ve ara malı gibi alanlarda döviz ihtiyacını azaltacak adımları birer birer hayata geçireceklerini, üretim ve istihdamı daha ileriye taşıyacaklarını anlattı.

Bakan Nebati'nin açıklamalarını yorumladı

Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin bazı açıklamalarına ilişkin de "Sayın Bakan'ımızın hep birlikte, birlik beraberlik ve dayanışma içerisinde, hepimiz aynı gemideyiz, Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda ortak mücadeleyi kasteden, sadece iyi niyete dayalı bir ifadedir. Onun ötesinde anlamlar yüklemek doğru olmaz düşüncesindeyim." ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların 2022 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.