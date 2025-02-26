Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 100 binden fazla gencimize hibe ve finansal destek sunduk

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dijital bağımlılık, dezenformasyon ve bilinçsiz internet kullanımıyla mücadele etmenin hepimizin görevi olduğuna inanıyorum. Bu çerçevede birçok çalışma sürdürüyoruz, her tür bağımlılıkla mücadele ediyoruz." dedi.

Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığınca Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Büyük Gençlik Buluşması programında yaptığı konuşmada, kalkınma, gelişme ve ilerleme anlayışlarının insan odaklı olduğunu ve bundan dolayı son 22 yıldır gençlere, çocuklara büyük yatırım yaptıklarını söyledi.

Okul öncesinden üniversiteye, lisansüstü eğitime kadar eğitim altyapısına yatırım yaptıklarını ve yeni üniversiteler kurduklarını belirten Yılmaz, yüz binlerce yeni öğretmen istihdam ettiklerini dile getirdi. Yılmaz, çok daha elverişli şartlarda çocukların okumasını istediklerini ve eğitim kitaplarının ücretsiz verildiğini ifade etti.

"100 binden fazla gencimize hibe ve finansal destek sunduk"

Yılmaz, 76 olan üniversite sayısının 208'e ulaştığını dile getirerek, akademik kadronun 70 binden 184 bine çıktığını vurguladı. Üniversiteli gençler için yaklaşık 1 milyon kişilik yurt kapasitesinin bulunduğunu aktaran Yılmaz, Türkiye'nin dünyada en fazla yurt kapasitesine sahip ülkelerden biri olduğunu ve 190 olan yurt sayısının 862'ye yükseldiğini kaydetti.

Lisans öğrencilerine 3 bin lira, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin lira, doktora öğrencilerine ise 9 bin lira burs verdiklerinin altını çizen Yılmaz, gençlerin sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerine erişimi için 81 ilde 522 gençlik merkezi açtıklarını, bu yatırımlara Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde devam ettiklerini söyledi.

Cevdet Yılmaz, gençlerin girişimciliğini desteklediklerini bu nedenle İŞKUR'un Gençlik Programı'nı başlattığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bunu da özellikle üniversite öğrencisi gençlerimize duyurmak istiyorum. Artık üniversiteyi okurken aynı zamanda İŞKUR kanalıyla kısmi zamanlı çalışma imkanınız var. Bir iş tecrübesi ediniyorsunuz. Aynı zamanda harçlığınızı kazanmış oluyorsunuz. Maddi olarak da bir karşılığı oluyor. KOSGEB ve TÜBİTAK aracılığıyla 100 binden fazla gencimize hibe ve finansal destek sunduk, bunlara devam ediyoruz. TEKNOFEST dediğimiz bir etkinliğimiz var. Geçmişte siz yapamazsınız, siz başaramazsınız gibi bir hava oluşturuluyordu. Gençlerimize, çocuklarımıza özgüven verilemiyordu maalesef. Ama bugün TEKNOFEST gençliği var. Teknolojinin son gelişmelerini takip eden, özgüven içinde bu alanlarda fikirlerini ortaya koyan bir gençlik var. Bunları da inançla devam ettireceğiz."

"Her tür bağımlılıkla mücadele ediyoruz"

Mesleki eğitime büyük yatırımlar yaptıklarını ve bu alandaki yatırımları sürdüreceklerini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gençlerimizi tehdit eden önemli risklerden biri de dijital bağımlılıktır. Sadece sizi değil gençler, hepimiz için bir tehdit aslında. Yetişkinler için de, gençler için de hangi yaşta olursak olalım. Dijital imkanları elbette kullanacağız. Teknolojiye bir düşmanlığımız yok ama teknolojinin esiri olmayacağız. Teknolojinin bizi özgür, bağımsız insanlar olmaktan çıkarmasına müsaade etmeyeceğiz. Dijital bağımlılık, dezenformasyon ve bilinçsiz internet kullanımıyla mücadele etmenin hepimizin görevi olduğuna inanıyorum. Bu çerçevede birçok çalışma sürdürüyoruz, her tür bağımlılıkla mücadele ediyoruz. Madde bağımlılığından kumar bağımlılığına kadar mücadele ediyoruz. Kolluk güçlerimiz mücadele ediyor bu zehir tacirleriyle, bağımlılık oluşturmaya çalışanlarla. Bize düşen görevse gençlerimizi, çocuklarımızı bu risklerden uzak tutmak, talep oluşturmalarını engellemek. Bu yönde de ailenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz."