Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2024’te kişi başına düşen gelirin 15.500 doları aşması bekleniyor

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Finansın Geleceği Zirvesi & Para Sohbetleri’ finans ekosistemini bir araya getirdi. Zirve, finansal regülasyonlardan yeni bankacılık modellerine, sürdürülebilir finansmandan kripto varlıklara kadar sektörün geleceğini şekillendirecek konulara ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Finansın Geleceği Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

2023 döneminde yıllık ortalama yüzde 5.9 büyüme oranıyla yüzde 2.6 olan dünya ortalamasının üzerinde bir büyüme gösterdiğine dikkat çeken Yılmaz, 2024’te de yüzde 3.5 büyüme oranına ulaşmanın hedeflendiği belirtti.

Yılmaz, “Milli gelirimizin 2024 üçüncü çeyreği itibarıyla yıllıklandırılmış değeri 1.3 trilyon dolara ulaşırken 2027 yılına geldiğimizde milli gelirimizin 1.8 trilyon dolar seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. İstikrarlı ve sürdürülebilir büyümeyle kişi başına düşen milli gelirimizin de artarak 2024’te 15.500 doları aşmasını, 2027 yılında ise 20 bin dolar seviyelerini geçmesini bekliyoruz. Enflasyonla mücadelede kaydedilen başarılar neticesinde 2024 Kasım ayı itibariyle yıllık enflasyon yüzde 47 seviyesine gerilemiştir. Sürecin devamında enflasyon oranının program döneminde tek haneli seviyelere düşmesini hedeflemekteyiz” dedi.