Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026 reformların meyve vereceği eşik yıl olacak

TBMM Genel Kurulun­da görüşmelerine baş­lanan 2026 Yılı Mer­kezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi’nin sunuş konuşmasın­da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz; büyüme, enf­lasyon, istihdam, kamu mali­yesi, rezervler ve sosyal des­teklere ilişkin önemli mesaj­lar verdi. Yılmaz, Türkiye’nin “yüksek gelirli ülkeler ligine hazırlanan bir ülke” olduğu­nu belirterek, 2026 bütçesi­nin yapısal dönüşümü hızlan­dıracak şekilde tasarlandığını söyledi. “İstikrarın sürdürül­düğü bir ortamda, vatandaş ve hizmet odaklı bir yaklaşımla hazırlanan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tek­lifi, tam anlamıyla bir ‘istikrar ve refah’ bütçesidir” diyen Yıl­maz, uluslararası gelişmişlik sınıflandırmasında alt-orta gelir grubundan üst-orta gelir grubuna kalıcı şekilde yükse­len bir Türkiye inşa ettiklerini belirtti.

“Yüksek gelir grubuna geçmeye hazırlanıyoruz”

Yılmaz, sözlerini şöyle sür­dürdü: “Türkiye artık yüksek gelirli ülkeler ligine girmeye hazırlanan bir ülkedir. Şunun altını özellikle çizmek isterim: Bu yürüyüş sadece rakamsal bir geçiş değildir; bu yeni aşa­ma, niteliksel bir değişimin, yeni bir kalkınma hamlesinin başlangıcıdır. Bu yeni yolcu­luk; her alanda daha yüksek standartlara, daha ileri tekno­lojilere, daha güçlü kurumla­ra, daha kapsayıcı bir refaha yönelişin adıdır. Bu yolculuk, Türkiye Yüzyılı rotasında bü­yük bir dönüşüm hamlesidir.”

Yılmaz; 2026’nın Orta Vade­li Program’ın (OVP) en kritik yılı olduğuna dikkat çekerek, “Çünkü 2026, hem attığımız adımların sonuçlarının görü­nür hale geleceği, hem de re­formlarımızın meyve vereceği bir eşik yılı olacaktır. Bütçemiz tam da bu anlayışla huzurunu­za getirilmiştir: 2026 bütçesi, yapısal dönüşümü hızlandıra­cak, yüksek gelir hedefini des­tekleyecek bir anlayışla hazır­lanmıştır” dedi.

Bütçenin istikrar için­de ekonomik büyümenin de­vam ettiği ve enflasyon oranı­nın düştüğü bir ortamda, kalıcı sosyal refah artışı hedeflediği­nin altını çizen Yılmaz, “Kal­kınma Planımız ve Orta Vadeli Programımız doğrultusunda; fiziki altyapıyı güçlendirmek, beşeri sermayeyi geliştirmek ve üretim kapasitemizi artır­mak bütçemizin ana eksenini oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

Kişi başına gelir 17 bin dolar

Cumhurbaşkanı Yardım­cısı Yılmaz, 2024 yılında kişi başına düşen milli gelirin 15 bin doları aştığına değinerek, “2025 yılında da milli gelirin 17 bin dolar seviyesinin üze­rine çıkması beklenmektedir. 2025 yılı üçüncü çeyreği itiba­rıyla GSYH’nin dolar cinsin­den yıllıklandırılmış büyük­lüğü 1 trilyon 538 milyar dolar düzeyine yükselmiştir. Aynı dönemde yıllıklandırılmış kişi başına milli gelirin ise yaklaşık 17 bin dolar seviyesine çıktı­ğı görülmektedir. 2025 yılı iti­barıyla kişi başına düşen milli gelirimizin bu seviyelere ulaş­masıyla ülkemizin Dünya Ban­kası’nın Atlas yöntemiyle be­lirlediği eşik değerleri ilk defa aşarak yüksek gelir grubu ül­keler arasında yer alması ön­görülmektedir” açıklamasını yaptı.

“Fiyat yapışkanlığı kırılacak”

Cevdet Yılmaz, iş gücü piya­sasına ilişkin olarak da şunları kaydetti:

“Üçüncü çeyrek ve ekim ayı verileri, istihdam ve iş gücüne katılımın yılın geri kalanında daha olumlu bir seyir izleye­bileceğine işaret etmektedir. 2025 yılı işsizlik oranının Orta Vadeli Program’da öngörülen yüzde 8,5 düzeyinin bir mik­tar altında gerçekleşebileceği değerlendirilmektedir. İşsiz­lik oranının ise 2028 yılına ka­dar kademeli biçimde yüzde 7,8 seviyesine gerilemesi bek­lenmektedir.”

Bütüncül bir yaklaşımla pa­ra, maliye, gelirler politikaları ve yapısal dönüşüm adımlarıy­la dezenflasyonu kararlılıkla sürdüreceklerini dile getiren Yılmaz, “2026 yılında enflas­yonun yüzde 20’li seviyelerin altına indirilmesi, fiyatlama davranışlarında yapışkanlığın kalıcı olarak kırılması ve 2027 yılından itibaren enflasyonun tekrar tek haneli seviyelere düşürülmesini hedefliyoruz” diye konuştu. Yılmaz, 2025 yı­lında vergi gelirlerinin 10 tril­yon 734 milyar lira, vergi dışı gelirlerin ise 1 trilyon 732 mil­yar lira olacağını öngördükle­rini de söyledi. Yılmaz, “2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe­si’nde bütçe giderlerinin 18 trilyon 979 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 16 trilyon 266 milyar lira olacağını öngör­mekteyiz” ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesine 90 milyar dolar harcandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından verilen destekleri de anlattı. Yılmaz, “Son üç yılda merkezi yönetim bütçemizden 2025 yılı fiyatlarıyla 90 milyar dolar tutarındaki önemli bir kaynağı depremin yaralarının sarılması için kullandık” dedi. Yılmaz, “Merkezi yönetim bütçesinden sağlık için ayrılan kaynağa, dünyanın en kapsayıcı sistemlerinden biri haline getirdiğimiz Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılacak sağlık harcamalarını da eklediğimizde, sağlık alanına kamu kaynaklarından ayrılan toplam tutar 3 trilyon 307 milyar liraya ulaşmaktadır” diye konuştu.

Elektrik ve doğal gaz desteği için 373 milyar TL

Cevdet Yılmaz, vatandaşların elektrik ve doğal gazı daha ucuza kullanabilmeleri için 2026 yılı bütçesinden 373 milyar lira kaynak ayırdıkları bilgisini verdi. Yılmaz, "Halihazırda meskenlerde kullanılan elektriğe ortalama yüzde 54, doğal gaza ise yüzde 45 destek veriyoruz" dedi. Yılmaz, Gabar’da geçen yıl 57 bin varil olan günlük petrol üretiminin de 81 bin varile çıktığını sözlerine ekledi.