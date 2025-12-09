Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026 reformların meyve vereceği eşik yıl olacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin “istikrar ve refah bütçesi” olduğunu belirterek, Türkiye’nin yüksek gelir grubuna geçişte kritik bir eşiğe geldiğini söyledi. Yılmaz, 2026’nın OVP’nin “en kritik yılı” olduğunu vurgularken, enflasyonun 2027 itibarıyla yeniden tek haneye ineceğini ifade etti.
TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi’nin sunuş konuşmasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz; büyüme, enflasyon, istihdam, kamu maliyesi, rezervler ve sosyal desteklere ilişkin önemli mesajlar verdi. Yılmaz, Türkiye’nin “yüksek gelirli ülkeler ligine hazırlanan bir ülke” olduğunu belirterek, 2026 bütçesinin yapısal dönüşümü hızlandıracak şekilde tasarlandığını söyledi. “İstikrarın sürdürüldüğü bir ortamda, vatandaş ve hizmet odaklı bir yaklaşımla hazırlanan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, tam anlamıyla bir ‘istikrar ve refah’ bütçesidir” diyen Yılmaz, uluslararası gelişmişlik sınıflandırmasında alt-orta gelir grubundan üst-orta gelir grubuna kalıcı şekilde yükselen bir Türkiye inşa ettiklerini belirtti.
“Yüksek gelir grubuna geçmeye hazırlanıyoruz”
Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye artık yüksek gelirli ülkeler ligine girmeye hazırlanan bir ülkedir. Şunun altını özellikle çizmek isterim: Bu yürüyüş sadece rakamsal bir geçiş değildir; bu yeni aşama, niteliksel bir değişimin, yeni bir kalkınma hamlesinin başlangıcıdır. Bu yeni yolculuk; her alanda daha yüksek standartlara, daha ileri teknolojilere, daha güçlü kurumlara, daha kapsayıcı bir refaha yönelişin adıdır. Bu yolculuk, Türkiye Yüzyılı rotasında büyük bir dönüşüm hamlesidir.”
Yılmaz; 2026’nın Orta Vadeli Program’ın (OVP) en kritik yılı olduğuna dikkat çekerek, “Çünkü 2026, hem attığımız adımların sonuçlarının görünür hale geleceği, hem de reformlarımızın meyve vereceği bir eşik yılı olacaktır. Bütçemiz tam da bu anlayışla huzurunuza getirilmiştir: 2026 bütçesi, yapısal dönüşümü hızlandıracak, yüksek gelir hedefini destekleyecek bir anlayışla hazırlanmıştır” dedi.
Bütçenin istikrar içinde ekonomik büyümenin devam ettiği ve enflasyon oranının düştüğü bir ortamda, kalıcı sosyal refah artışı hedeflediğinin altını çizen Yılmaz, “Kalkınma Planımız ve Orta Vadeli Programımız doğrultusunda; fiziki altyapıyı güçlendirmek, beşeri sermayeyi geliştirmek ve üretim kapasitemizi artırmak bütçemizin ana eksenini oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.
Kişi başına gelir 17 bin dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2024 yılında kişi başına düşen milli gelirin 15 bin doları aştığına değinerek, “2025 yılında da milli gelirin 17 bin dolar seviyesinin üzerine çıkması beklenmektedir. 2025 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla GSYH’nin dolar cinsinden yıllıklandırılmış büyüklüğü 1 trilyon 538 milyar dolar düzeyine yükselmiştir. Aynı dönemde yıllıklandırılmış kişi başına milli gelirin ise yaklaşık 17 bin dolar seviyesine çıktığı görülmektedir. 2025 yılı itibarıyla kişi başına düşen milli gelirimizin bu seviyelere ulaşmasıyla ülkemizin Dünya Bankası’nın Atlas yöntemiyle belirlediği eşik değerleri ilk defa aşarak yüksek gelir grubu ülkeler arasında yer alması öngörülmektedir” açıklamasını yaptı.
“Fiyat yapışkanlığı kırılacak”
Cevdet Yılmaz, iş gücü piyasasına ilişkin olarak da şunları kaydetti:
“Üçüncü çeyrek ve ekim ayı verileri, istihdam ve iş gücüne katılımın yılın geri kalanında daha olumlu bir seyir izleyebileceğine işaret etmektedir. 2025 yılı işsizlik oranının Orta Vadeli Program’da öngörülen yüzde 8,5 düzeyinin bir miktar altında gerçekleşebileceği değerlendirilmektedir. İşsizlik oranının ise 2028 yılına kadar kademeli biçimde yüzde 7,8 seviyesine gerilemesi beklenmektedir.”
Bütüncül bir yaklaşımla para, maliye, gelirler politikaları ve yapısal dönüşüm adımlarıyla dezenflasyonu kararlılıkla sürdüreceklerini dile getiren Yılmaz, “2026 yılında enflasyonun yüzde 20’li seviyelerin altına indirilmesi, fiyatlama davranışlarında yapışkanlığın kalıcı olarak kırılması ve 2027 yılından itibaren enflasyonun tekrar tek haneli seviyelere düşürülmesini hedefliyoruz” diye konuştu. Yılmaz, 2025 yılında vergi gelirlerinin 10 trilyon 734 milyar lira, vergi dışı gelirlerin ise 1 trilyon 732 milyar lira olacağını öngördüklerini de söyledi. Yılmaz, “2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nde bütçe giderlerinin 18 trilyon 979 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 16 trilyon 266 milyar lira olacağını öngörmekteyiz” ifadelerini kullandı.
Deprem bölgesine 90 milyar dolar harcandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından verilen destekleri de anlattı. Yılmaz, “Son üç yılda merkezi yönetim bütçemizden 2025 yılı fiyatlarıyla 90 milyar dolar tutarındaki önemli bir kaynağı depremin yaralarının sarılması için kullandık” dedi. Yılmaz, “Merkezi yönetim bütçesinden sağlık için ayrılan kaynağa, dünyanın en kapsayıcı sistemlerinden biri haline getirdiğimiz Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılacak sağlık harcamalarını da eklediğimizde, sağlık alanına kamu kaynaklarından ayrılan toplam tutar 3 trilyon 307 milyar liraya ulaşmaktadır” diye konuştu.
Elektrik ve doğal gaz desteği için 373 milyar TL
Cevdet Yılmaz, vatandaşların elektrik ve doğal gazı daha ucuza kullanabilmeleri için 2026 yılı bütçesinden 373 milyar lira kaynak ayırdıkları bilgisini verdi. Yılmaz, "Halihazırda meskenlerde kullanılan elektriğe ortalama yüzde 54, doğal gaza ise yüzde 45 destek veriyoruz" dedi. Yılmaz, Gabar’da geçen yıl 57 bin varil olan günlük petrol üretiminin de 81 bin varile çıktığını sözlerine ekledi.