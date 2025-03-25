Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz açıkladı: Piyasalardaki dalgalanmalar geçici mi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Habertürk'te katıldığı canlı yayın programında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Yılmaz, Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu ve piyasalarda yaşanan dalgalanmalara rağmen ekonominin güçlü bir yapıya sahip olduğunu ifade etti. Yılmaz, ekonomik göstergelerdeki olumlu seyire dikkat çekerek, bütçe açığı, cari denge, rezervler ve istihdam gibi faktörlerin sağlıklı bir durumda olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Ekonomimizin temelleri sağlam. Bütçeye, cari dengesine, enflasyondaki gidişata, istihdama, büyümeye bakarsınız. Bankacılık sistemine, rezervlere bakarsınız. Bütün bu göstergelere baktığımızda hepsinde bir iyileşme var. Cari açığımız tarihi düşük seviyelerde. Bütçe açığı, depreme rağmen yüzde 5'ler civarında, kontrol altında. Rezervlerimiz oldukça yeterli seviyelerde. Merkez Bankası ciddi anlamda rezerv birikimi sağladı" açıklamasında bulundu.

Piyasalardaki dalgalanmalara da değinen Yılmaz, kurdaki hareketlenmelerin kısa vadeli olduğunu ve etkilerinin sınırlı kalacağını belirtti. "Piyasadaki geçici dalgalanmaya dönük, istikrarı korumaya dönük kurumlarımız belli adımlar attı. Bunlar geçici, 3-5 gün diyelim. Sıcak hadisenin etkilerinin kontrol altına almak için atılan adımlar" diyen Yılmaz, kurda bir miktar artış ve beklentilerde geçişkenlik olabileceğini ancak büyük değişiklikler beklemediğini ifade etti.

Yılmaz, "Bu dönemin tabii ki belli oranda etkisi olacaktır. Kurda bir miktar artış olabilir, ancak bu etkiler sınırlı kalacaktır. Büyük değişiklikler beklemiyorum" şeklinde konuştu.