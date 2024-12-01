Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Amacımız enflasyonda yeniden tek haneli rakamlara ulaşmak

Yılmaz, AK Parti Mamak 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, istikametini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin çizeceği AK Parti'nin siyasete kazandırdığı en temel unsurlardan birinin devletle milleti buluşturmak olduğunu söyledi.

Tarih ve medeniyet birikimiyle bugünü ve yarını buluşturan AK Parti'nin sabit değerlerinin bulunduğunu ve bunun yanı sıra istikrar içinde değiştiğini dile getiren Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Büyük kongremizde Cumhurbaşkanı'mızın yapacağı konuşma, Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Ekonomide, demokraside, uluslararası ilişkilerde Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken çok önemli bir kilometre taşını teşkil edecektir. Büyük kongremiz pandemiden bölgesel çatışmalara, 15 Temmuz'dan diğer birçok hadiseye kadar birçok badireyi atlatmış bir ülke olarak yeni bir döneme geçişimizin çok önemli bir kırılma noktasını temsil edecektir ve orada Cumhurbaşkanı'mız yeni Türkiye'yle ilgili çok önemli fikirlerini, vizyonlarını milletimizle paylaşacaktır."

"Tek haneli rakamlarla ülkemizi yine AK Parti buluşturacak"

Yılmaz, Türkiye'yi yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla büyütmeye devam edeceklerini vurgulayarak, milletin, dolayısıyla AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın da en temel sorununun enflasyon olduğunu kaydetti.

Ülkenin dezenflasyon döneminde bulunduğunu ve hazirandan bugüne enflasyon oranında 27 puana yakın düşüş gerçekleştiğini bildiren Yılmaz, "Bu süreç önümüzdeki dönemde de devam edecek ve inşallah gelecek sene bugünlere geldiğimizde, gelecek yılın sonbaharında diyelim artık 20'li rakamlardan bahseder hale geleceğiz ve temel amacımız yeniden tek haneli rakamlara ulaşmaktır. Tek haneli rakamlarla ülkemizi yine AK Parti buluşturacak inşallah." ifadelerini kullandı.