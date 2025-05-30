Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dezenflasyon süreci hız kazandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da "Yeni Dünya Düzeninde Değişen Jeopolitik ve Ekonomik Dinamikler" programında konuştu.

Dezenflasyon sürecinin hız kazandığına işaret eden Yılmaz, enflasyonun yıl sonu itibarıyla 20'li rakamlara gerileyeceğini öngördü.

"Enflasyonla büyüme arasında bazen zor seçimler yapmak zorunda kalabilirsiniz" diyen Yılmaz, "Sıkıntılar olsa bile bunlar kısa vadeli, orta vadeli süreçte enflasyonla büyüme arasında çelişki yok" diye konuştu.

İhracat ve turizm gelirinin arttığını belirten Cevdet Yılmaz, cari açığın da azaldığını ifade etti.

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