Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz dış ticaret verilerini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İhracatımız, temmuz ayında yıllık yüzde 11 oranında artarak yıllıklandırılmış 269,4 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştır" ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin yaptığı paylaşımda, küresel ekonomideki belirsizliklere ve bölgesel jeopolitik risklere rağmen ihracatın arttığını belirtti.

İhracatın Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerindeki konumunu sağlamlaştırdığına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Küresel ekonomideki belirsizliklere ve bölgesel jeopolitik risklere rağmen ihracatımız, temmuz ayında yıllık yüzde 11 oranında artarak yıllıklandırılmış 269,4 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. İhracatımızın güçlü yapısı, üretim kapasitesinin genişlemesini, istihdamın güçlenmesini ve cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalmasını desteklemekte, ayrıca Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerindeki konumunu sağlamlaştırmaktadır.

Enerji ve imalat sanayisinde sağlayacağımız yapısal dönüşümler, yeşil ve dijital dönüşümü destekleyici adımlar ile ihracatımızın niteliğini yükseltmeye devam edeceğiz. Yüksek katma değerli üretime dayalı, dirençli ve kapsayıcı bir ekonomik yapıyı tesis etme hedefimiz doğrultusunda fiyat istikrarını sağlayan, istihdamı artıran, Türkiye'yi küresel ölçekte daha rekabetçi konuma yükseltecek politikalarla yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz."