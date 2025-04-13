Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dünya ekonomisi açısından en kötü durum belirsizlik

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2025, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Foruma katılan Yılmaz, diplomasinin kalbinin Antalya'da attığını, forum boyunca küresel sorunların ele alındığını, ülke liderlerince ikili, üçlü görüşmelerin yapıldığını söyledi.

ABD ile Çin arasında derinleşen ticaret savaşlarına da değinen Yılmaz, ABD’nin bir yandan yeni gümrük tarifeleri ilan ederken diğer yandan müzakere sinyalleri verdiğine dikkat çekti. “Çin’in karşı tedbirleri ve pazarların yeniden şekillenmesi süreci, Türkiye dâhil tüm ülkeleri etkileyecek. Bu süreci dikkatle takip ediyoruz” diyen Yılmaz, ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı tarife oranlarının nispeten düşük olduğunu, ancak buna rağmen sürecin dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi.

100 milyar dolarlık ticaret hedefi

ABD ile ticaret hacmini artırmak istediklerini vurgulayan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump döneminde konulan 100 milyar dolarlık hedefi hatırlatarak, “Geçen yıl bu hedefin üçte birine ulaştık. Dengeyi koruyarak hem mal hem de hizmet ticaretinde karşılıklı kazanç sağlayacak bir büyümeyi amaçlıyoruz” dedi.

Yılmaz, artan korumacılık eğilimlerinin küresel rekabette yeniden konumlanmaları beraberinde getirdiğine işaret ederek, “ABD pazarı daraldığında Çin gibi ülkeler alternatif pazarlara yöneliyor. Bu da küresel ölçekte rekabetin dozunu artırıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz: Türkiye otomatik pilotta ilerleyemez

Sürecin dinamik yapısı nedeniyle pasif kalınamayacağını belirten Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantılarında bu konuların öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını söyledi. “Otomatik pilotta yönetilecek bir süreçte değiliz. Riskleri azaltmak, fırsatları değerlendirmek için etkili analiz ve zamanında müdahale gerekiyor” dedi.