Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dünyanın ekonomik olarak zor bir dönemindeyiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ekonominin zorlu bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, “Dünyanın hem siyasi hem de ekonomik olarak çalkantılı bir süreçte olduğu bir dönemdeyiz” dedi. Bu koşullara rağmen Türkiye’nin ihracatını artırmaya devam ettiğini belirten Yılmaz, üretim ve yatırım politikalarının sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu biçimde ilerlediğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Manisalı iş insanlarıyla buluşmasında küresel ekonomik zorluklara rağmen Türkiye’nin ihracatının artmaya devam ettiğini belirtti. Yılmaz, “Milletin önceliği bizim yol haritamızı belirler” dedi.
Cevdet Yılmaz’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
* Dünyanın ekonomik olarak zor bir dönemindeyiz.
* Dünyanın zorlu siyasi ve ekonomik şartlarına rağmen ihracatımız artmaya devam ediyor.
* Millet ne diyorsa biz rotamızı ona göre çizeriz, milletin sorunu ne ise bizim de önceliğimiz odur.
