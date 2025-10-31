Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dünyanın ekonomik olarak zor bir dönemindeyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Manisalı iş insanlarıyla buluşmasında küresel ekonomik zorluklara rağmen Türkiye’nin ihracatının artmaya devam ettiğini belirtti. Yılmaz, “Milletin önceliği bizim yol haritamızı belirler” dedi.

Cevdet Yılmaz’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Dünyanın ekonomik olarak zor bir dönemindeyiz.

* Dünyanın zorlu siyasi ve ekonomik şartlarına rağmen ihracatımız artmaya devam ediyor.

* Millet ne diyorsa biz rotamızı ona göre çizeriz, milletin sorunu ne ise bizim de önceliğimiz odur.

