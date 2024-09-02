Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu! OVP 5 Eylül'de açıklanacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili olarak 5 Eylül’de detaylı bilgi vereceklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2023 yılı büyüme verileri hakkında şu bilgileri verdi: “2023 yılında biliyorsunuz 4.5'tu bizim büyümemiz. TÜİK son yaptığı revizyonlarla bunu 5.1 olarak tespit etti ve açıkladı.” Revizyonun, büyüme bazını artırdığını ancak bu yıl üzerindeki etkisinin biraz olumsuz olduğunu belirtti.

Birinci çeyrek büyüme revizyonu

Yılmaz, büyüme verilerindeki diğer bir güncellemeyi de açıkladı: “Birinci çeyrek büyümemizi de revize etti. 5.7'den 5.3'e çekmiş oldu.” Ayrıca, ikinci çeyrek büyüme oranının %2.5 olduğunu ve ilk altı ayın ortalama büyüme oranının %3.8 olduğunu söyledi.

Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) hakkında bilgi verdi: “OVP'yi 5 Eylül'de açıklayacağız.” Yılmaz, 2025-2027 dönemine ilişkin çalışmaların tamamlandığını belirterek, “Güncel OVP'yi 5 Eylül'de açıklamayı planlıyoruz” dedi.

Dengeli büyüme yapısı

Yılmaz, büyüme yapısındaki dengeyi vurguladı: “Burada sevindirici olan şu dengeli bir büyüme yapısı var. Tam da orta vadeli programda öngördüğümüz şekilde.” İç talebin gerilemesiyle dış talep ve net ihracatın büyüme üzerindeki etkisinin arttığını belirtti.

Dünya ve bölgesel durumun etkileri

Dünya ekonomik durumu ve bölgesel gelişmelerin büyüme üzerindeki etkilerini değerlendiren Yılmaz, şunları söyledi: “Büyüme oranlarımız tarihsel ortalamaların bir miktar altında. Niye böyle 2 temel meselemiz var. Bir taraftan enflasyonu düşürmek için sıkı bir politika izliyoruz.” Ayrıca, dünya büyümesinin düşük olduğunu ve Avrupa’nın büyüme oranlarının çok düşük olduğunu ekledi.

Jeopolitik gelişmelerin etkileri

Yılmaz, bölgesel jeopolitik gelişmelerin etkilerini de açıkladı: “Diğer taraftan bölgemizde jeopolitik gelişmeler gerilimler maalesef son bir yılda artmış durumda. Kuzeyimizde Ukrayna, Rusya çatışması yoğun bir şekilde devam ediyor.” Güneyde ise Gazze’de yaşanan olayları örnek gösterdi.

Depremin ekonomik etkileri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, deprem sonrası ekonomik toparlanmayı da değerlendirdi: “Bütün bu ortam içinde bir de geçen yıl tarihimizin en büyük deprem afetini yaşadık. Depreme rağmen bu depremin etkilerini de büyüme açısından hızlı bir şekilde açtığımızı ortaya koyuyor.” Deprem sonrası rehabilitasyon çalışmalarının sürdüğünü ve bu şehirlerin daha iyi bir şekilde yeniden inşa edilmeye çalışıldığını belirtti.