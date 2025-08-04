Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyondaki düşüş OVP’nin başarısını gösteriyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisine ilişkin yaptığı değerlendirmede, temmuz ayında yıllık enflasyonun yüzde 33,52’ye gerilemesinin Orta Vadeli Program’ın (OVP) etkinliğini ortaya koyduğunu ifade etti.

X sosyal medya platformu üzerinden açıklamalarda bulunan Yılmaz, tüketici enflasyonunun temmuz ayında yüzde 2,06 olarak gerçekleştiğini, bu artışta ise yönlendirilen fiyatlar ve vergi düzenlemelerinin etkili olduğunu belirtti.

14 ayda 42 puanlık düşüş

Yılmaz, “Orta Vadeli Programımız çerçevesinde, enflasyonla mücadeleye yönelik kararlı ve koordineli adımlarımız sayesinde enflasyon düşmeye devam etmektedir. Geçen yıl Mayıs ayından bu yana 14 aylık dönemde yaklaşık 42 puanlık düşüş yaşandı” dedi.

Yıllık bazda enflasyondaki gerilemenin programın başarısına işaret ettiğini vurgulayan Yılmaz, “Bu görünüm, programımızın etkinliğini ve politikalarımızın ekonomide dengeyi yeniden tesis ettiğini göstermektedir” ifadesini kullandı.

Yılmaz, açıklamasının devamında yıl sonu için hedeflerini de paylaşarak şunları kaydetti:

“Güçlü koordinasyon, yapısal dönüşüm, kararlı uygulama ve ekonomide öngörülebilirliğin sürmesiyle, yıl sonunda enflasyonu yüzde 20’li seviyelere indirmeyi ve fiyat istikrarı içinde milletimizin refahını kalıcı biçimde artırmayı amaçlıyoruz.”

Yılmaz, istikrar içinde dengeli büyüme, istihdam artışı ve ihracat odaklı yatırımlarla Türkiye ekonomisinin istikametinde kararlı bir şekilde ilerleyeceğini belirtti.