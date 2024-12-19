Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gelecek yıl bu vakitlerde enflasyondan bahsedilmeyecek

Yılmaz, İstanbul Finans Merkezi Halkbank Genel Müdürlüğü Binası'nda düzenlenen Türkmedya Finans Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, büyümeyi dengeli bir yapıda sürdürme iradesini devam ettireceklerini belirtti.

Yılmaz, bu çerçevede de mal veya hizmet ihracatı odaklı bir anlayışla Türkiye ekonomisini büyütmeye, geliştirmeye devam edeceklerini dile getirdi. Yılmaz, istihdam dostu bir büyümeyi sürdürmenin temel politikalarının arasında olduğunu ifade etti.

"Enflasyonu düşürmeyi temel öncelik haline getirmiş durumdayız"

Gelişen şartlara göre, ihtiyaçlara göre ana istikametinizi bozmadan mutlaka bu güncellemeleri yapmanız gerekiyor. Biz de şu anda enflasyonu düşürmeyi temel öncelik haline getirmiş durumdayız. Orta Vadeli Programımızın özünü de aslında bu oluşturuyor."

Bugün gelinen noktada, geçen yılki oranlarla karşılaştırıldığında cari açıkta dramatik bir düşüş olduğunu gördüklerini dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen yılın ortalarında yüzde 5,5'lere gelmişti cari açığımız, 60 milyar dolarlara yaklaşmıştı. Bugün geldiğimiz noktada yüzde 1'in altında bir cari açıktan bahsediyoruz. Yani cari açığın milli gelire oranı olarak baktığınızda yüzde 1'im altına gelmiş durumdayız. Yıl sonu itibariyle de büyük bir ihtimalle yüzde 1'in altında veya yüzde 1'ler civarında bir cari açıkla bu yılı kapatacağız. Bu çok önemli. Çünkü, Türkiye'nin dış borçlanma ihtiyacını, döviz ihtiyacını aşağıya çekmiş oluyorsunuz.

Enflasyon oranında 28 puanlık bir düşüş oldu

Bir yandan bunu yaparken diğer yandan da risk unsurlarını düşürdüğümüz için borçlanmanın maliyetini de düşürmüş oluyoruz. Hem borçlanma ihtiyacını, miktarını düşürüyoruz, hem de borçlanmanın maliyetini düşürmüş oluyoruz kamu içinde, özel sektör için de."

Yılmaz, haziran ayından bugüne enflasyon oranında 28 puanlık bir düşüş olduğunu, bu eğilimin gelecek dönemde de devam etmesini beklediklerini, gelecek yıl bu vakitlere gelindiğinde enflasyondan bugünkü kadar bahsedilmeyeceğini, çok daha düşük seviyelere gelmiş olacağını ve 2026 ile sonrası için tek haneli rakamları hedeflediklerini dile getirdi.

Yıllık ortalama ekonomik büyümesi 5,4 olmuş

Özellikle AK Parti hükümetlerinin yönettiği son 20 yıla bakıldığında, enflasyonun çok ciddi anlamda, tarihi ortalamaların altına geldiğini, büyümenin artığını ve sosyal refahın yükseldiğini gördüklerini belirten Yılmaz, "Son 20 küsur yıla baktığınızda dünyanın ortalama büyümesi yüzde 3,6 olmuş. Ülkemizin yıllık ortalama ekonomik büyümesi 5,4 olmuş. Dünyanın oldukça üstünde bir performans göstermişiz.

Siyasi istikrar olmasa, güçlü politikalar olmasa, bu da fiyat istikrarına yansımasa Türkiye büyümedeki bu performansını gösteremezdi. Dolayısıyla siyasi istikrar, makro ekonomik istikrarla birleştiği zaman sürdürülebilir büyüme oluşturuyor ve bu da sosyal refahı artırmış oluyor. Önümüzdeki dönemde de aynı anlayışla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.