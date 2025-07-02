Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hedeflerimiz doğrultusunda birlikte çalışmayı sürdüreceğiz

Yılmaz, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, iş dünyamızın beklentilerini, yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik önerilerini ve güncel ekonomik gelişmeleri kapsamlı bir şekilde ele aldık. Her fırsatta reel sektör temsilcilerimizle istişareye devam edecek, büyüme ve kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda birlikte çalışmayı sürdüreceğiz."