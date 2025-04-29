Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İkiz dönüşümle ekonomimizi güçlendireceğiz, işsizlik oranını daha da düşüreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında yaptığı konuşmada, dünya genelinde yaşanan büyük değişim sürecine dikkat çekti. Yılmaz, yeşil ve dijital dönüşümün iş gücü piyasasına etkilerini değerlendirerek, Türkiye'nin bu süreci fırsata dönüştürebileceğini belirtti.

Yılmaz, uluslararası Çalışma Örgütü'nün verilerine göre 2030 yılına kadar dünya genelinde 24 milyon yeni iş imkanı doğabileceğini, ancak dijitalleşme ve yapay zeka gibi teknolojilerin mevcut mesleklerin yüzde 14’ünü ortadan kaldırabileceğini söyledi. Bu dönüşümlere uyum sağlamak için Türkiye'nin eğitim sisteminin ve iş gücü piyasasının yeniden şekillendirildiğini vurguladı.

2024 yılı itibarıyla işsizlik oranının yüzde 8,7'ye gerileyerek son 12 yılın en düşük seviyesine ulaştığını belirten Yılmaz, istihdamın artması ve iş gücü piyasasının yeşil ve dijital ekonomiye hazırlanması için kararlı olduklarını ifade etti.

Kadın istihdamının artırılmasının önemine değinen Yılmaz, kadınların iş gücü piyasasına katılımını desteklemek için esnek çalışma modelleri geliştirdiklerini söyledi. Ayrıca, yeşil ve dijital dönüşümün sektörel düzeyde adil geçiş stratejileri gerektirdiğini belirtti.

Yılmaz, Türkiye’nin ikiz dönüşüm sürecini başarıyla yöneteceğini ve bu süreçle birlikte daha verimli, güvenli ve kapsayıcı bir iş gücü piyasası oluşturulacağını vurguladı.