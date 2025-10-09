Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İlk defa yüksek gelirli ülkeler ligine gireceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz; Türkiye ekonomisinin yıl sonunda 1.5 trilyon dolarlık hacme, kişi başına gelirin ise 17 bin dolara erişeceğini belirterek, “Tarihte ilk defa yüksek gelirli ülkeler ligine adım atacağız” dedi.
Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi programında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz; çatışmaların yoğunlaştığı, belirsizliklerin arttığı ve krizlerin derinleştiği küresel bir ortamda Türkiye’nin siyasi istikrarı, güçlü kurumları ve kararlı politikalarıyla süreci etkin bir şekilde yönettiğini söyledi.
Orta Vadeli Program’a (OVP) göre bu yılın sonuna gelindiğinde Türkiye ekonomisinin 1.5 trilyon doları aşan bir hacme ulaşacağını, kişi başına gelirin ise 17 bin doların üstünde olacağını tahmin ettiklerini belirten Yılmaz, Türkiye’nin ilk defa tarihinde yüksek gelirli ülkeler ligine adım atmış olacağını ifade etti.
“Yüzde 30’un altında enflasyon hedefi var”
Cevdet Yılmaz, enflasyonu düşürmek için koordineli, çok boyutlu ve kararlı bir politikayı hayata geçirdiklerini belirterek, şöyle devam etti: “Hedefimiz yıl sonunda yüzde 30'un altında bir enflasyon oranı. Gelecek sene yüzde 20'nin altında bir enflasyon oranı, 2027'de ise tek haneli enflasyona yeniden ülkemizi kavuşturmak. Bunun için her türlü gayreti sarf ediyoruz. Kolay değil. Bir taraftan depremin yaralarını sararken, bir taraftan çevremizdeki jeopolitik gelişmeleri yakından takip edip tutum alırken, bir taraftan da bu programımızı hayata geçiriyoruz. Enflasyonu düşürürken büyüme performansımızı da belli bir seviyede koruyoruz."
OVP’deki 2028 yılı hedeflerine ilişkin konuşan Yılmaz, enflasyonu kalıcı şekilde tek haneli rakamlara indireceklerini, cari açığı yüzde 1’ler civarına çekeceklerini, gelecek 3 yılda 2.5 milyon ilave istihdam oluşturacaklarını sözlerine ekledi.