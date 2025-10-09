Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İlk defa yüksek gelirli ülkeler ligine gireceğiz

Türkiye’nin En Hızlı Bü­yüyen 100 Şirketi progra­mında konuşan Cumhur­başkanı Yardımcısı Cevdet Yıl­maz; çatışmaların yoğunlaştığı, belirsizliklerin arttığı ve kriz­lerin derinleştiği küresel bir or­tamda Türkiye’nin siyasi istik­rarı, güçlü kurumları ve karar­lı politikalarıyla süreci etkin bir şekilde yönettiğini söyledi.

Orta Vadeli Program’a (OVP) göre bu yılın sonuna gelindiğinde Türki­ye ekonomisinin 1.5 trilyon do­ları aşan bir hacme ulaşacağını, kişi başına gelirin ise 17 bin dola­rın üstünde olacağını tahmin et­tiklerini belirten Yılmaz, Türki­ye’nin ilk defa tarihinde yüksek gelirli ülkeler ligine adım atmış olacağını ifade etti.

“Yüzde 30’un altında enflasyon hedefi var”

Cevdet Yılmaz, enflasyonu dü­şürmek için koordineli, çok bo­yutlu ve kararlı bir politikayı ha­yata geçirdiklerini belirterek, şöyle devam etti: “Hedefimiz yıl sonunda yüzde 30'un altında bir enflasyon oranı. Gelecek sene yüzde 20'nin altında bir enflasyon oranı, 2027'de ise tek haneli enf­lasyona yeniden ülkemizi kavuş­turmak. Bunun için her türlü gay­reti sarf ediyoruz. Kolay değil. Bir taraftan depremin yaralarını sa­rarken, bir taraftan çevremizde­ki jeopolitik gelişmeleri yakından takip edip tutum alırken, bir ta­raftan da bu programımızı hayata geçiriyoruz. Enflasyonu düşürür­ken büyüme performansımızı da belli bir seviyede koruyoruz."

OVP’deki 2028 yılı hedeflerine ilişkin konuşan Yılmaz, enflas­yonu kalıcı şekilde tek haneli ra­kamlara indireceklerini, cari açı­ğı yüzde 1’ler civarına çekecek­lerini, gelecek 3 yılda 2.5 milyon ilave istihdam oluşturacaklarını sözlerine ekledi.