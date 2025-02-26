Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İngiltere’de yatırımcılarla buluşacak

Yarın İngiltere'ye gidecek olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Londra’da fon yöneticileri ve yatırımcılarla kritik görüşmeler gerçekleştirecek.

Londra Borsası’nda yuvarlak masa toplantısı

Türkiye’ye yönelik doğrudan yabancı yatırımlarının artırılması ve finansal iş birliklerinin güçlendirilmesi amacıyla yatırımcılarla buluşacak olan Yılmaz, Londra Borsası’nda düzenlenecek yuvarlak masa toplantısında finans çevreleriyle bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Global Türk Capital’in düzenlediği "Türkiye’de Özel Sermaye ve Yatırımlar Görünümü 2025 Konferansı’’nda Türkiye’nin 2025 Yılına ilişkin ekonomik görünüm ve makro politikaları hakkında bir sunum gerçekleştirecek.

Türkiye’nin yatırım potansiyelini anlatacak

Burada iş ve finans dünyasından temsilcilere Türkiye’nin yatırım potansiyelini anlatacak olan Yılmaz, ayrıca Dünya Türk İş Konseyi Birleşik Krallık üyeleriyle buluşacak. Yılmaz, programının ikinci gününde uluslararası fonların yöneticileri ile de özel bir toplantı yapacak.

Ziyaret kapsamında Türkiye ekonomisinin yatırımcılara sunduğu fırsatlar ve küresel finans çevreleriyle iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik önemli mesajlar verilmesi bekleniyor.