Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, küresel ekonomide yaşanan zorluklara rağmen Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar açısından cazip bir ülke olma özelliğini koruduğunu vurguladı.

"Uygulama süreci ilgili kurumlarca yürütülecek"

Yeni döneme ilişkin planlamalara değinen Yılmaz, iş dünyasından gelen öneriler doğrultusunda 2025 yılına özel bir eylem planı hazırlanacağını ve bu planın tüm paydaşların katkısıyla şekillendirileceğini belirterek "2025 eylem planı paydaşlar ile şekillendirilecek, uygulama süreci ilgili kurumlarca yürütülecektir" dedi.

Yatırım verilerine de değinen Yılmaz, özellikle imalat sanayinin öne çıktığını, bu sektörü toptan ve perakende ticaret ile ulaştırma ve depolama sektörlerinin takip ettiğini söyledi.

"Doğrudan yatırımlar son iki yılın en yüksek seviyesini gördü"

Yılmaz'ın paylaştığı bilgilere göre, 2025 yılı mart ayı itibarıyla yıllıklandırılmış uluslararası doğrudan yatırımlar 13,1 milyar dolara ulaşarak son iki yılın en yüksek seviyesini gördü. Yıllık bazda yüzde 89 artışla uluslararası doğrudan yatırımlar 3 milyar dolara ulaştı.

Toplam 383 uluslararası yatırım projesinin kamuoyuyla paylaşıldığını aktaran Yılmaz, bu projelerin 51 bin kişiye istihdam sağlamasının beklendiğini ifade etti.