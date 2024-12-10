Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İşgücü piyasasındaki dengeleri gözetiyoruz

TÜİK verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı ekimde bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 8,8 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı yüzde 16,6'ya geriledi. Atıl işgücü oranı ise bir önceki aya göre 1,9 puan artarak yüzde 27,6 oldu.

Yılmaz X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 2024 yılı ekim ayında geçen senenin aynı dönemine göre ilave yaklaşık 1 milyon 31 bin yeni istihdam ekonomiye kazandırılırken, istihdam oranı da aynı döneme göre 1,2 puan artarak yüzde 49’a yükselmiştir. İşgücüne katılma oranı 2024 yılı ekim ayında yüzde 54,7 ile en yüksek seviyesindedir.

İstihdam oranı ve işgücüne katılım oranındaki yükselişle birlikte işsizlik oranı ekim ayında bir önceki aya göre 0,1 puan sınırlı artışla yüzde 8,8 olarak gerçekleşmiştir.

Dezenflasyon sürecinin devam etmesi ekonomide öngörülebilirliği artırırken, ekonomi programımıza duyulan güvenin neticesinde Türkiye’nin kredi risk primindeki (CDS) düşüş de sürmektedir.

Kredi risk primimizdeki iyileşme dış finansman maliyetlerine olumlu yansıyarak, dış finansmana erişimi kolaylaştırmaktadır. Artan doğrudan yatırım ve portföy yatırımları rezervlerimizi güçlendirerek, dezenflasyon sürecine katkı sağlamaktadır.

“Ekonomimizin potansiyelini ileriye taşıyoruz”

Fiyat istikrarı, ekonomide güven ortamını pekiştirerek sürdürebilir büyüme için güçlü bir zemin oluşturmaktadır. Bu doğrultuda dengeli ve istikrarlı büyüme için daha elverişli bir ortam oluşturarak, yatırım ve istihdamdaki artışla ekonomimizin potansiyelini ileriye taşımaya devam ediyoruz.

Mesleki eğitim ve işgücü piyasasına yönelik yapacağımız yapısal reformların katkısıyla yeni iş imkanları ortaya çıkararak, insan odaklı ve kapsayıcı kalkınma ile sosyal refahı kalıcı olarak artırmayı hedefliyoruz."