Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz işşizlik verisini değerlendirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, şubatta bir önceki aya kıyasla 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan gerileyerek yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 1,3 puan azaldı.

TÜİK'in verilerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işsiz sayısı 3 milyon 78 bin kişi olarak açıklanmasına ilişkin "2024 Şubat ayı işsizlik verisi yüzde 8,7 oranıyla bir önceki aya ve OVP beklentilerimize göre iyi performans göstermiştir" ifadesinde bulundu.

Kadınlarda işsizlik oranının da değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kadınlarda işsizlik oranına ilişkin "yüzde 11,3’lük seviyesiyle yaklaşık 10 yılın en düşük seviyesine inmiştir" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya paylaşımında şöyle konuştu:

"Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre 2024 Şubat ayı işsizlik verisi yüzde 8,7 oranıyla bir önceki aya ve OVP beklentilerimize göre iyi performans göstermiştir. Genç işsizliği, bir önceki yılın aynı ayına göre 3,1 puanlık bir iyileşme kaydederek yüzde 15,6’ya düşmüştür. Kadınlarda işsizlik oranı ise yüzde 11,3’lük seviyesiyle yaklaşık 10 yılın en düşük seviyesine inmiştir. Şubat ayında istihdamımız 32,4 milyonu aşarken yüzde 49,3’e ulaşan istihdam oranımız da tarihimizin en yüksek seviyelerinde seyretmeye devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde ekonomik istikrarı devam ettiren politikaların yanı sıra özellikle genç ve kadınlar başta olmak üzere işgücü potansiyelini harekete geçirecek istihdam dostu politikalar izlemeye ve programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."