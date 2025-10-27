Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İşsizlikte tek haneli seyir 29’uncu aya taşındı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Eylül 2025 işsizlik verilerini değerlendirdi.

Yılmaz, işgücü piyasasının eylül ayında da güçlü görünümünü sürdürdüğünü belirterek, “Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşen işsizlik oranında tek haneli istikrarlı seviye 29’uncu aya taşınmıştır” ifadelerini kullandı.

Kadın ve genç işsizliği geriledi

Yılmaz, kadınlar ve gençler arasında işsizlik oranlarının geçen yıla kıyasla belirgin biçimde azaldığını vurgulayarak, “Kadınların işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 1,1 puan, gençlerin işsizlik oranı ise 1,8 puan düşüş göstermiştir” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, makroekonomik dengeleri güçlendirmeye yönelik politikaların üretim ve yatırım ortamında kalıcı güven tesis ettiğini, bunun da istihdam artışına katkı sağladığını belirtti.

Yeni dönemde hedef: Daha üretken istihdam

Yılmaz, kadınlar, gençler ve engelliler gibi işgücüne katılımda zorluk yaşayan kesimlere yönelik programların süreceğini ifade ederek şunları söyledi:

“İstihdamımızı daha da artırmayı, özellikle emek yoğun sanayi sektörlerinde istihdamın korunması ve geliştirilmesi için desteklerimizi sürdürmeyi planlıyoruz.”

Dezenflasyon süreciyle birlikte gelir dağılımında kalıcı iyileşme sağlamayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, “İstikrarlı büyüme ile istihdamı daha üretken bir yapıya kavuşturarak toplumsal refahı güçlendirmeyi amaçlıyoruz” dedi.