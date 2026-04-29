Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İşsizlikte tek haneli seyir 35’inci aya taşındı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mart ayına ilişkin iş gücü verilerini değerlendirdi.

Yılmaz, mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranının mart ayında yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, işsizliğin tek haneli seyrini 35’inci aya taşıdığını ifade etti.

Gençlerde işsizlik oranının geçen aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 15,3’e, kadınlarda işsizlik oranının ise 0,8 puan gerileyerek yüzde 10,7’ye düştüğünü kaydeden Yılmaz, iş gücü piyasasındaki iyileşmenin sürdüğünü vurguladı.

“Gerilimlere rağmen istihdamı destekleyen tedbirler hayata geçirildi”

Yılmaz, bölgede yaşanan gerilimlere rağmen işsizliğin istikrarlı ve tek haneli seviyesini koruduğunu belirterek, savaşın ekonomi ve istihdam üzerindeki etkilerini sınırlamak amacıyla çeşitli sektörlere yönelik tedbirlerin eşgüdüm içinde devreye alındığını bildirdi.

Turizmden sanayiye, ticaretten finansa kadar birçok alanda sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik adımlar atıldığını ifade eden Yılmaz, özellikle KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, yüksek teknolojili yatırımların teşviki, emek yoğun sektörlere destek verilmesi ve ihracatçıların finansman imkanlarının genişletilmesine yönelik politikaların sürdüğünü aktardı.

“Yeni program yatırımları ve istihdamı destekleyecek”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açıklanan “Türkiye Yüzyılında Yatırımlar için Güçlü Merkez Programı”na da değinen Yılmaz, söz konusu program kapsamında atılacak adımların yeni yatırımların önünü açacağını ve istihdamı artıracağını öngördüklerini belirtti.