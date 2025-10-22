Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kur korumalı mevduatı artık sonlandırdık, TL’ye güven artıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Düzce’de yaptığı açıklamada, kur korumalı mevduatın sona erdiğini ve TL’ye güvenin arttığını söyledi.

Para ve maliye politikalarının yanı sıra yapısal dönüşümleri içeren bütüncül bir ekonomi stratejisi yürüttüklerini belirten Yılmaz, temel önceliğin enflasyonla mücadele olduğunu vurgulayarak, “Temel amacımız enflasyonu aşağıya çekmek, giderek tek haneli rakamlara taşımak. Bunu yaparken büyümeyi ve istihdamı da koruyacağız” dedi.



“Türkiye, dünya ekonomisine göre hızlı büyüdü”

Son 22 yılda Türkiye ekonomisinin yıllık ortalama yüzde 5,4, dünya ekonomisinin ise yüzde 3,5 büyüdüğünü hatırlatan Yılmaz, “Her yıl ortalama 1,9 puan daha hızlı büyüdük. Bu fark 20 yılı aşkın sürede gelişmiş ülkelerle aramızdaki mesafeyi azaltan bir performanstır” dedi.

Yılmaz, IMF’nin son raporuna göre Türkiye’nin 2025’te dolar bazında dünyanın 16’ncı, satın alma gücüne göre 11’inci büyük ekonomisi olacağını söyledi.

“Milli gelir 1,5 trilyon doları aşacak”

Orta Vadeli Program hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulunan Yılmaz, “Bu yıl toplam ekonomik büyüklüğümüzün 1,5 trilyon doları, kişi başına gelirin ise 17 bin doları aşmasını bekliyoruz.

İhracatın 273,8 milyar dolar, turizm gelirlerinin ise 64 milyar dolar düzeyine çıkmasını öngörüyoruz” diye konuştu.

“Cari açık yönetilebilir seviyede”

Cari açığın son dönemde önemli ölçüde gerilediğini belirten Yılmaz, 2024 yılında cari açığın milli gelire oranının yüzde 1,4 civarında gerçekleşmesini beklediklerini söyleyerek, “Geçen yıl bu oran yüzde 0,8’e kadar düşmüştü. Cari açığın azalması, dış borç ihtiyacını da azaltarak finansal istikrarı güçlendiriyor” ifadesini kullandı.

“İstihdam 32,6 milyona ulaştı”

İstihdamda da tarihî seviyelere ulaşıldığını dile getiren Yılmaz, 2005 yılında 19,4 milyon olan istihdamın bugün 32,6 milyona yükseldiğini kaydetti.

Yeni dönemde genç ve kadın istihdamını artırmak için yeni çalışma modelleri ve uzaktan çalışma projeleri geliştirileceğini söyledi.

“Rezervlerde tarihî rekor: 189,7 milyar dolar”

Yılmaz, finansal sistemin güçlü olduğunu belirterek, Merkez Bankası rezervlerinin 189,7 milyar dolarla tarihî seviyeye ulaştığını ifade ederek, "Bu tablo, ekonomimizi şoklara ve dalgalanmalara karşı daha dirençli kılıyor. TL’ye güven artarken, döviz mevduatlarının payı da düşüyor. Enflasyonda da düşüş sürecindeyiz; geçtiğimiz yıla göre 40 puanlık bir iyileşme sağlandı” dedi.