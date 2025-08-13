Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi

Yılmaz, Next Sosyal'deki hesabından, haziran ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Uluslararası doğrudan yatırımların, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 6,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Yılmaz, "13 milyar doları aşan yıllıklandırılmış uluslararası doğrudan yatırımlar Mayıs 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Yatırımlarda sadece nicelik açısından değil, nitelik bakımından da iyileşme gözlemlemekteyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, yılın ilk altı ayında, uluslararası yatırımlar içinde gayrimenkulün payı gerilerken, imalat sanayisi ve ticaret sektörlerinin payının arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle ticaret sektöründeki yükselişte, teknoloji tabanlı girişimlere yönelik yatırımların etkisi memnuniyet vericidir. Yatırımcıların karşılaştığı sorunların çözüme kavuşturulması, iş ve yatırım ortamımızın cazibesinin arttırılması ile özel sektör yatırımlarının ve üretimin teşvik edilmesini odağına alan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu doğrultuda kararlılıkla takip ettiğimiz YOİKK Eylem Planımız ve Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejimiz ile hem dünyada yatırımlardan daha fazla pay almayı, hem de ülkemize gelen yatırımları nitelik bakımından daha da iyileştirmeyi hedefliyoruz."