Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Piyasalarda 1-2 ay içinde normalleşme bekliyoruz

Kanal 7 canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede yılda ortalama 35 milyar dolar harcama yapıldığını belirterek, “Bu yıl sonuna kadar yapılan harcama 100 milyar doları geçecek. Ancak 450 bin konutun teslimiyle önemli bir eşiği de aşmış olacağız” açıklamasında bulundu.

Yılmaz, küresel ekonomik belirsizliklere rağmen Türkiye’nin istikrar ve büyüme hedeflerini koruduğunu ifade ederek, “Özellikle Çin ve Avrupa Birliği’nin korumacılık politikaları netleştikçe risk primlerinin de gerilemesini bekliyoruz. Finansal piyasalar açısından 1-2 ay içinde daha öngörülebilir bir ortama geçileceğine inanıyorum” dedi.

“2025’te yükümüz hafifleyecek”

11 ilde devam eden yeniden yapılanma sürecine değinen Yılmaz, “Bu sadece fiziksel bir inşa değil, aynı zamanda geleceğe daha dirençli şehirler oluşturuyoruz. 2025 itibarıyla bu yük önemli ölçüde hafiflemiş olacak” dedi.

Bu süreçte siyasi istikrar ve mali disiplinin belirleyici olduğuna dikkat çeken Yılmaz, “Zayıf yönetimlerle bu büyüklükte bir afete direnmek mümkün olmazdı” değerlendirmesini yaptı.

Büyüme ve istihdamda istikrar vurgusu

Yılmaz, Türkiye’nin 19 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü, işsizlikte ise 20 aydır tek haneli seviyelerin korunduğunu belirterek, “Sanayideki mevsimsel yavaşlamalara rağmen istihdam politikalarımızı sürdürüyoruz. İŞKUR’un yeni programları ve meslek liselerinin yeniden yapılandırılması bu süreci destekliyor” dedi.

Kadın istihdamına yönelik çalışmalara da değinen Yılmaz, yeni çalışma modellerinin aile-iş dengesini koruyacak biçimde tasarlandığını vurguladı. Ayrıca, haziran ayında yeniden toplanacak olan Nüfus Politikaları Kurulu ile uzun vadeli demografik planlamaya ağırlık verileceğini kaydetti.

“Türkiye barışı inşa eden güç konumunda”

Türkiye'nin dış politika vizyonunu da değerlendiren Yılmaz, “Cumhurbaşkanımızın Rusya-Ukrayna savaşındaki dengeli tutumu, Türkiye’yi bölgede istikrar sağlayan aktör haline getirdi. Çatışmaların yoğunlaştığı bir dünyada Türkiye, diplomasi ve çözüm üreten bir merkezdir” dedi.

Orta Doğu’daki gelişmelere de değinen Yılmaz, Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çekerek, “İsrail’in soykırım politikalarına karşı uluslararası baskının artırılması gerekiyor. Türkiye, Filistin halkının yanında durmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

ABD ile ilişkiler bağlamında ise Yılmaz, “Türkiye kendi menfaatlerini merkeze koyarak hareket eden, bölgesinde barış için çalışan bir ülkedir. İletişim kanallarımız tüm aktörlerle açık, işbirliği odaklı bir diplomasi yürütüyoruz” dedi.