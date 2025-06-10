Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Refah artışı aldatıcı değil, kalıcı olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadele kapsamında Orta Vadeli Program’ın (OVP) başarıyla uygulandığını belirterek, nihai hedefin tek haneli enflasyon olduğunu söyledi.

Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında yaptığı değerlendirmede, geçen yılın mayıs ayında yüzde 75,5 olan yıllık enflasyon oranının bu yılın aynı döneminde yüzde 35,4’e gerilediğini belirtti. Yılmaz, "Yıllık enflasyonda 40 puanın üzerinde bir iyileşme var. 12 aydır üst üste bu oran düşüyor. Bu tablo, OVP’nin somut bir başarısıdır." dedi.

Enflasyonda düşüş eğiliminin yılın ikinci yarısında da devam edeceğini ifade eden Yılmaz, “Yıl sonunda 20’li rakamları konuşmayı, gelecek yıl ise enflasyonu 10’lu seviyelere indirmeyi hedefliyoruz. 2026 yılı itibarıyla tek haneli enflasyonu yakalamayı amaçlıyoruz.” diye konuştu.

Bu hedeflerin geçici değil, kalıcı refah artışı sağlayacak yapısal dönüşümlere dayandığını vurgulayan Yılmaz, “Hangi ekonomik göstergeye bakarsanız bakın, Türkiye istikrarını artırıyor, sağlıklı bir büyüme yapısı geliştiriyor ve her geçen yıl hedeflerine daha fazla yaklaşıyor.” değerlendirmesinde bulundu.