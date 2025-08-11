Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sanayi üretim endeksini değerlendirdi

Yılmaz, sosyal medya hesabından, haziran ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminin, aylık ve yıllık bazda istikrarlı biçimde artmaya devam ettiğini belirten Yılmaz, haziran ayında sanayi üretiminin, bir önceki aya göre yüzde 0,7, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 8,3 oranında artış gösterdiğini aktardı.

"Cari açığın azalması ve refah artışı için son derece önemli"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sanayi üretimimiz içinde yüksek teknoloji mallarının artışı dikkat çekici düzeydedir. Yüksek teknoloji mallarının üretimi, bir önceki aya göre yüzde 38,1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 88,2 oranında artmıştır. Sanayi üretimimizde ve ihracatımızda yüksek teknolojinin ve katma değeri yüksek ürünlerin payının artması cari açığın azalması ve refah artışı için son derece önemlidir. Bir yandan dezenflasyon sürecini devam ettirerek yıl sonu itibarıyla enflasyonu yüzde 20'li rakamlara indirmeyi amaçlarken, diğer yandan dengeli büyüme yaklaşımı içinde üretimi ve ihracatımızı artırmaya devam edeceğiz."