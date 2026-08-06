Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savunma ihracatında hedef ilk 10 ülke

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Savunma Sanayii Akademisi tarafından yürütülen “Milli Yetkinlik Hamlesi”nin ikinci yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada, savunma sanayisinde sürdürülebilir büyümenin temel unsurunun nitelikli insan kaynağı olduğunu söyledi. Türkiye’nin kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltırken, insan kaynağında da aynı yaklaşımı benimsediğini belirten Yılmaz, “Milli Teknoloji Hamlesi milli teknoloji üretme irademizi, Milli Yetkinlik Hamlesi ise bu iradeyi sürdürecek, kalıcı hale getirecek insan gücümüzü temsil etmektedir” ifadelerini kullandı.

İhracatta yeni rekor hedefi

Savunma sanayisinin ekonomiye sağladığı katkının her geçen yıl arttığını dile getiren Yılmaz, geçen yıl sektör ihracatının 10 milyar doların üzerine çıktığını belirterek, Türkiye’nin bu alanda dünyanın 11’inci büyük ihracatçısı konumuna yükseldiğini söyledi. Yılmaz, “Geçen yıl ihracatımız savunma sanayinde 10 milyar doları aştı. Dünyanın 11. ihracatçı ülkesi konumundayız şu anda. Bu yıl da çok iyi gidiyor artış oranları. İnşallah bu sene yeni bir ihracat rekoruna imza atacağız. Hedefimiz en kısa sürede ülkemizi ilk 10 ihracatçı ülke arasına sokmak” dedi. Türkiye’nin artık yalnızca bölgesel değil küresel ölçekte önemli bir savunma sanayii oyuncusu haline geldiğini ifade eden Yılmaz, İHA, SİHA, Çelik Kubbe Projesi, elektronik harp sistemleri ve diğer kritik teknolojilerde yeni projelerin sürdüğünü kaydetti.

“Yetkinlik açığı milli güvenlik meselesidir”

Savunma sanayisinde bugün yaklaşık 120 bin kişinin istihdam edildiğini ve sektör çalışanlarının yaş ortalamasının 34 olduğunu belirten Yılmaz, teknolojik rekabet kadar nitelikli insan kaynağının da stratejik önem taşıdığını söyledi. “Yetkinlik açığını, en az teknoloji açığı kadar kritik bir milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz” diyen Yılmaz, Milli Yetkinlik Hamlesi ile liseden üniversiteye, uzmanlıktan yöneticiliğe uzanan kesintisiz bir yetenek ekosistemi oluşturduklarını ifade etti.

Yılmaz, Savunma Kariyer ve Savunma Gelişim Platformları sayesinde yüz binlerce gence ulaşıldığını belirterek, “Nitelikli iş gücüne yapılan yatırım, orta ve uzun vadede daha yüksek katma değerli üretim ve ihracat kapasitesi olarak ekonomimize geri dönmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

ASELSAN’da tersine beyin göçü

Yurt dışında çalışan nitelikli Türk mühendislerin yeniden Türkiye’ye kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmaların sonuç vermeye başladığını söyleyen Yılmaz, ASELSAN verilerini örnek gösterdi. Yılmaz, “2025 yılında ASELSAN’a yurt dışından katılanların sayısı ASELSAN’dan yurt dışına gidenlerin yaklaşık 2,5 katına ulaşmış durumda” dedi. “Beyin göçünden beyin gücüne” yaklaşımıyla yürütülen programların başarılı sonuçlar vermeye başladığını belirten Yılmaz, Milli Yetkinlik Hamlesi’nin gelecek dönemde yalnızca ürün ihraç eden değil, bilgi ve yetkinlik modelini de ihraç eden bir yapıya dönüşmesini hedeflediklerini söyledi.

Milli Yetkinlik Hamlesi 500 bin kişiye ulaştı

Programda konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayiinde elde edilen ihracat başarısının sürdürülebilirliği için nitelikli insan kaynağının kritik önem taşıdığını söyledi. Teknolojik bağımsızlığın milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Görgün, “Yapay zekadan kuantum teknolojilerine, uzay çalışmalarından siber güvenliğe kadar birçok alan milli güvenliğin belirleyici unsuru haline gelmiştir. Biz bu büyük teknoloji yarışının öncülerinden biri olmaya kararlıyız. Zira kritik teknolojilerde dışa bağımlılık, egemenliğin sessizce devredilmesidir.” dedi.

İhracatta ilk 10 hedefi

Türk savunma sanayiinin uluslararası pazarda güçlü bir konuma ulaştığını belirten Görgün, “Bugün savunma sanayimiz, geliştirdiği platformlarla dünyanın dört bir yanında güven duyulan bir marka haline gelmiştir. Savunma sanayisi ihracatında ilk 10 ülke arasına girmek üzereyiz.” ifadelerini kullandı. Başkanlık ve savunma sanayii şirketlerinin her hafta çok sayıda uluslararası heyeti ağırladığını kaydeden Görgün, bu ilginin arkasında geliştirilen platformların yanı sıra yetişmiş insan kaynağının bulunduğunu söyledi.

Çalışanların yaş ortalaması 34

Savunma sanayii şirketlerinde çalışanların yaş ortalamasının 34, milyar dolar seviyesinde ihracat yapan bazı şirketlerde ise 30’un altında olduğunu belirten Görgün, “Türkiye, genç ve yetkin insan kıymeti sayesinde önümüzdeki on yıllar boyunca dost ve müttefiklerin ihtiyaçlarını da karşılayacak noktadadır. Savunma sanayimize olan talebin ardında yine insan var.” dedi.

500 bin kişilik yetkinlik ağı

Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında 50’den fazla projenin aynı stratejik çatı altında yürütüldüğünü belirten Görgün, “Yaklaşık 500 bin kişiye ulaştık.” bilgisini verdi. Görgün, program kapsamında lise öğrencilerinden sektör yöneticilerine uzanan 7 hedef grubunun, 4 platform ve 11 program etrafında buluşturulduğunu belirterek, Savunma Sanayii Lise Programı ile 2 bin 541 öğrenciye, ELMAS Programı kapsamında 7 bin mesleki ve teknik lise öğrencisine, Kampüs Programı ile 3 bin katılımcıya ulaşıldığını söyledi. Üniversitelerde yürütülen modüller kapsamında ise 4 bin 991 öğrenciye 288 ders verildiğini aktardı. Kariyer ve Yetkinlik Buluşmaları’nın 111 bin kişiyi buluşturduğunu belirten Görgün, Savunma Kariyer Platformu’nun 290 bin kullanıcıyı 339 firmayla, Savunma Gelişim Platformu’nun ise 73 bini aşkın kullanıcıya 665 eğitim sunduğunu, toplam eğitim süresinin 158 bin saati aştığını kaydetti.