Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savunma sanayii ihracatında hedef 10 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk savunma sanayisinin 2025’in ilk dört ayında 2,2 milyar dolarlık ihracat yaptığını, hedefin 10 milyar doları aşmak olduğunu söyledi.

Beşiktaş’taki Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı’nda düzenlenen 18. Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katılan Yılmaz, Türk savunma sanayisinin 185 ülkeye ihracat yaptığını, ürün çeşitliliğinin 230’u aştığını ve 3.500’den fazla firmanın 100 milyar doları aşan proje hacmiyle faaliyet gösterdiğini söyledi.

Yılmaz, Türkiye’nin savunma teknolojilerinde geldiği noktayı “Geçmişte paramızla dahi alamadığımız sistemleri, bugün ihraç eder konumdayız” diyerek özetledi. Yılmaz, “Bugün İHA pazarının yüzde 65’i Türkiye’ye ait. Kara, deniz ve sualtı platformlarında da ciddi teknolojik ilerlemeler kaydettik” ifadesini kullandı. Yılmaz, yerli tedarik oranının son 20 yılda yüzde 20'lerden yüzde 80'e çıkarıldığını belirtti.

“Küresel güvenlik için bütüncül yaklaşıma ihtiyaç var”

Konferansta bölgesel istikrar ve savunma diplomatisine de değinen Yılmaz, iklim krizi, göç, enerji ve gıda güvenliği gibi çok yönlü tehditlerin askeri güvenlik kadar sivil dayanışma ve kurumsal iş birliği gerektirdiğini söyledi.

Balkanlar için ortak gelecek vurgusu

Yılmaz, Türkiye'nin NATO içindeki konumunu korurken, Balkan ülkeleriyle savunma ve teknoloji paylaşımı konularında iş birliğine açık olduğunu belirtti.