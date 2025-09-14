Google Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savunma sanayisindeki büyük atılımı, enerji alanına da taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, savunma sanayinde başarılan büyük atılımı, enerji teknolojileri ve sağlık endüstrileri gibi yeni alanlara da taşıyacaklarını bildirdi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "yerli nükleer reaktör geliştirilmesi" çağrısının hayırlı olmasını diledi.

Orta Vadeli Program'da "enerji" başlığının stratejik önemde olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yerli ve temiz enerjide atılan her adım çevresel sürdürülebilirlik hedefimize hizmet ettiği gibi cari açığımızı azaltarak, makroekonomik istikrarımıza da katkı sağlıyor. Üretim yapımızda katma değeri yükseltmeye kararlıyız. Savunma sanayinde başardığımız büyük atılımı, enerji teknolojileri ve sağlık endüstrileri gibi yeni alanlara da taşıyacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
