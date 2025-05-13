Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Terörün ekonomik etkisi 2 trilyon doları buluyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin terörle mücadelesinde gelinen aşamanın ekonomik kalkınmaya etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Terörsüz Türkiye tamamlandığında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Türkiye ortalamasının üzerinde büyüyecek" dedi.

TRT Haber canlı yayınında konuşan Yılmaz, terörün yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda büyümeyi aşağı çeken ekonomik bir yük olduğuna dikkat çekti. Dolaylı maliyetlerin yatırım kaybı, nitelikli iş gücü eksikliği ve turizm gelirlerinin düşmesi gibi kalemlerden oluştuğunu belirten Yılmaz, bazı çalışmalarda bu ekonomik etkinin 2 trilyon doları bulduğunu hatırlattı.

Doğu ve Güneydoğu’da kamu yatırımlarının yıllardır sürdüğünü belirten Yılmaz, bölgede özel sektör yatırımlarının uzun süre geciktiğini ifade etti. “Devlet elinden geleni yaptı, şimdi artık özel sektör zamanı. Bölgedeki huzur ortamı ile özel sektörün istihdam, ihracat ve teknoloji düzeyini artıracak yatırımlara yönelmesini bekliyoruz.” dedi.

Yeni GAP vurgusu

Yılmaz, GAP Projesi’nin yeni bir anlayışla ele alınması gerektiğini vurgulayarak organik tarım, kültürel turizm ve yenilenebilir enerji üçlüsünün bölgenin kalkınmasında öncelikli alanlar haline geldiğini belirtti.

Bölgenin güneş, rüzgâr ve jeotermal potansiyelinin yanı sıra Gabar’da ulaşılan 80 bin varil/günlük petrol üretiminin de enerji alanında büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Turizmde algı değişiyor

Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır ve Gaziantep’in öne çıktığını belirten Yılmaz, bu dört ilde 2024 yılında 2,6 milyon konaklama gerçekleştiğini ve bir önceki yıla göre yüzde 18 artış yaşandığını paylaştı. “Zihinler gerçeklikten daha inatçı. İnsanların medya yerine bölgeyi doğrudan görmeleri gerekiyor” diyen Yılmaz, turizmin gelişmesinde dizi sektörünün de büyük katkı sağladığını vurguladı.

“Terörsüz türkiye” küresel gündemde

Yılmaz, “Terörsüz Türkiye” hedefinin yalnızca iç politika açısından değil, Türkiye’nin küresel imajı açısından da belirleyici olduğunu belirtti. Sağlanan güven ortamının turizm, yatırım ve uluslararası öğrenci akışını artıracağını söyledi.

Barış diplomasi vurgusu: Türkiye denge unsuru

İstanbul’da yapılması planlanan Rusya–Ukrayna barış görüşmeleri hakkında da konuşan Yılmaz, Türkiye’nin tarafsız ve etkin diplomasi politikası sayesinde iki tarafla da diyalog kurabilen ender ülkelerden biri olduğunu söyleyerek, “Sayın Cumhurbaşkanımız, bu süreçte tüm dünyaya örnek olacak bir diplomasi yürüttü” ifadelerini kullandı.

Deprem ve ekonomik politikalar: 100 milyar doları aşan harcama

Depremin yaralarının sarılması sürecinde 2023 ve 2024 yıllarında toplam 70 milyar dolar harcama yapıldığını söyleyen Yılmaz, 2025 yılıyla birlikte bu rakamın 100 milyar doları aşacağını açıkladı.

Küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen Türkiye’nin siyasi istikrar ve koordineli ekonomi politikaları sayesinde güçlü pozisyonunu koruduğunu vurgulayan Yılmaz, “Popülizme kaymadan, doğru politikalarla yolumuza devam edeceğiz” dedi.